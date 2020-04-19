華總呈35建議 助個人企業解困

（吉隆坡19日訊）華總為應對冠病疫情構成的經濟嚴峻打擊，再呈含各領域35建議冀政府關注，包括吁議政府通過國家銀行檢討，全面降低所有個人和商業貸款利率，協助個人和企業紓困。

華總會長丹斯裡吳添泉發表文告指出，隨著國民儲蓄銀行推出最高7萬5000令吉免息貸款後，也應把之前發放的其他微型貸款（例如“華商小型企業微型貸款”）利率重新調整到最低或同等免息，減輕貸款人攤還負擔。

他認為，政府在行管令期間除了提升對中小型企業財援，也應關注和協助大型企業和外資所面對的企業停擺問題，並提供必要協助，關注一些面對嚴峻現金流或財務問題的僱主或公司，可能為了裁員或減薪而沒有申請“工資補貼計劃”，避免“得不償失”的可能現象，必要時設法給予協助。

吳添泉指出，華總多日來在持續收集各州屬會和華社企業等領域，對行管令和冠病疫情惡化打擊國家經濟各領域提出問題，整理出35項看法和建議向政府反映。他說，在這之前，華總已把多項涉及經濟、私人企業和民生的看法建議，通過備忘錄提呈予首相丹斯裡慕尤丁與相關部門首長，並對有關看法和建議獲得政府關注，採取適當應對措施表示欣慰。

華總最新收集及將向政府提呈的35項建議

金融

1.對政府通過國民儲蓄銀行負責的微型信貸計劃，把之前2%低利率撤消改為免息，以及把供申請基金總額增加到7億令吉的作法表示歡迎，由於反應良好，建議政府再增加有關基金到至少10億令吉，讓更多小型企業受惠。

2.建議之前同樣由該銀行負責放發的其他性質微額貸款，如“華商小型企業微型貸款”計劃也能重新檢討並作出相應調整，把現有4%利率，一律全面調低或免息。

3.建議之前制定的中小型企業特別援助金（SRF）3.5%利率能夠進一步下調到不超過3%，同時擴大基金（建議從之前宣佈的50億令吉增至100億令吉），讓更多中小型企業申請，協助業者渡過難關。

4.建議銀行重新檢討與調低所有商業或個人貸款利率，協助貸款者抒困。

5.政府經濟配套中宣佈的中小型企業融資放貸安排中，除了國民儲蓄銀行為主外，也應讓其他商業銀行如中小企業銀行（SME Bank）、馬來西亞進出口銀行（EXIM Bank）和馬來西亞發展銀行（Bank Pembanguna)等扮演相關角色，同時可安排人民銀行（Bank Rakyat）或農業銀行（Agro Bank）為鄉區人民提供相關的微額融資服務，從中擴大融資管道和服務網絡，方便各領域各階層人民申請。

6.政府放發的“國家關懷援助金”不應全由指定銀行（國民儲蓄銀行）辦理，尤其是涉及查詢和安排沒有銀行戶頭的受惠者前往該行領取現款的作法值得檢討，因此舉已導致國內多個地區國民儲蓄銀行出現人潮排隊的不便現象，政府應把相關服務安排到更多銀行協助辦理，以減輕該銀行面對的工作量及為受惠者帶來的不便。

企業

1.關注外資企業在國內所面對的問題，提供必要和到位協助，避免之前發生的台商“詢問無門”或“不同答案”讓人無所適從窘境重演，影響外資對政府的信心。

2.大馬公司委員會（SSM）提高公司破產門檻作法讓人苟同，但從之前1萬令吉只提高到5萬令吉，並限制只到今年杪生效期限是不足夠的，建議提高到至少10萬令吉，並延長期限，協助企業渡過難關。

3.歡迎證券監督委員會宣佈行管令期間暫停賣空活動，避免市場劇烈震盪帶來潛在風險的措施，華總建議這項停止賣空活動應在行管令解除後繼續再延長至少半年到一年，以讓一些因冠病疫情影響的上市企業有充足時間和空間“恢復元氣”。

4.經濟配套下推出“工資補貼計劃”，政府規定超過200名員工的大型企業如果申請必須出示收入減少50%先決條件應取消，以一視同仁對待所有企業僱主，並保障有關僱員就業機會。

5.“工資補貼計劃”不應設下月薪4000令吉頂限條件，避免有關群體可能成為被僱主裁退或減薪的目標。

6.“工資補貼計劃”應讓大型企業的所有我國僱員受惠，不應局限於200人以下。

7.如果行管令再度延長，“工資補貼計劃”也應獲得延長。

8.一些面對嚴峻現金流或財務問題的僱主或公司，可能為了裁員或減薪而沒有申請“工資補貼計劃”，政府應關注此現象，並在必要時設法給予協助。

9.關注自僱人士處境，根據統計局調查，行管令期間近半自僱人士失業，能夠維持生計一個月者只有7%，失業者當中以農業和服務領域佔居多，政府應為這群體提供必須援助，包括提供免息和無抵押融資在內。

10.除了中小型企業，政府也應關注包括上市公司在內的大型企業所面對的問題，確保它繼續扮演“企業大傘”角色，為中小型企業和下游輔助領域帶來不息生機。

抗疫

1.除了提供津貼，政府也應為前線醫護人員提供額外的個人保險計劃。

2.各部門機構決策與發聲應統一，避免人民和業者產生混淆和爭議，例如批准復工領域（如理髮店重開）、大學生回鄉和齋戒月課題等，各部門機構發言各異，有關現象不應重演。

3.歡迎政府宣佈送餐員必須檢疫的措施，並建議政府也應為所有前線隊伍（尤其是醫護人員）進行定期檢疫。

4.提供稅務獎掖鼓勵廠商研發和生（增）產高品質的防護設備（PPE）及口罩等，協助化解國內短缺現象。

5.確保所有朝野議員選區都獲得國州政府有關抗疫撥款，包括由國家天災管理機構（NADMA）發放2220萬令吉給國內所有國會選區等安排，都應全部到位。

人力

1.建議政府成立包括涉及外勞國家駐我國大使館代表在內的特別工作隊，關注和協助國內數以百萬計各國外勞群體所面對的生計、防疫、健康與福利等問題。

2.通過外交管道，繼續為逗留在新加坡工作的我國公民提供必要協助。

警方

1.統計數據顯示，行管令期間當局接獲的家暴事件投訴增加，當局應關注和在必要時採取行動保護受害人。

2.警方逮捕一名在凌晨踏出住家外按手機男子，將他提控上古晉法庭並被判監禁7天的懲罰，是否過於嚴格？

教育

1.政府發予高等教育學生每人200令吉的援助金措施中，確保準備報讀大專院校的獨中高三與大馬高考教育文憑（STPM）畢業生同樣受惠。

2.建議政府也放發適當數額的援助金予國內所有（包括獨中在內的私立中學）中學與小學生。

3.歡迎國防部高級部長表明交由高教部討論有關私立大專院校展延繳納學費的聲明。建議政府不只是國立或私立大專院校都應採取讓學生延遲繳納學費，同時考慮落實降低學費和學雜費的措施，以協助減輕學生或有關家長的經濟負擔。

4.配合學校當局，關注留在宿舍而無法回鄉的大專院校學生生活福利。

5.電訊公司應為國內所有政府和私立學校的各源流學生提供更優惠網絡配套。

6.配合線上教學計劃，政府應為貧窮學生提供免費上網配套。

其他

1.如果行管令再度延長，各項人民援助金也應獲得加碼，協助人民抒困。

2.設立特定機制或單位，支援弱勢群體，包括獨居老人、單親家庭、貧困家庭、原住民和外勞等，協助解決可能面對的生活物資與糧食等問題。

3.歡迎政府為使用輸氣管用戶（受惠領域包括廉價住宅區、零售商店，和酒店等）提供為期半年的回扣，以及政府醫院免費的措施。建議政府全面調低桶莊天然氣價格，讓所有消費人受惠。

4.非商業單位排污收費應獲折扣。