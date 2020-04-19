魏曉隆：防外勞群感染 制定冠病戰略計劃

（大山腳19日訊）武吉丁雅區州議員魏曉隆說，政府需制定詳細的戰略計劃，以防止外勞集群爆發冠狀病毒病。

他歡迎衛生總監拿督諾希山宣佈將對國內的外勞進行大規模篩檢。州政府在前天州議會的書面答覆也讓他鼓舞，州政府確保一直會巡視他選區內人滿為患的外勞群居地點，以防止爆發冠病。

歡迎大規模檢查

魏曉隆今日到選區內分發有關冠病的資訊給選區內外勞後發文告說，我國不能像新加坡犯同樣的錯誤，過多地將重點放在進口病例上，卻漏診外勞群中的傳染。

他說，新加坡本地感染率仍持續下降，但外勞確診病例從2星期前的10宗，激增至今日佔了新加坡所有確診病例的60%。

“我們可從新加坡學到很多東西，以採取措施遏制和減輕外勞群爆發冠病。該國已開始每天對數千名外籍工人進行冠病病毒測試，把健康的工人安置到軍營、展覽中心、浮動旅館和其他公共設施，在外勞宿舍外設立醫療站，加強清潔、廢物管理和消毒工作等。”

他說，與新加坡不同的是，我國的外勞遠較沒受到管控，沒有法律要求把外勞安置在專用的宿舍中，因此，我國200萬名合法的外勞在全國各地被安置在公寓和住宅區內。

“據估計，我國分佈著400萬名非法外勞，他們之中很多因害怕被捕而不敢出來接受冠病病毒測試。”

他說，政府不能只依靠工廠和宿舍經營者，來確保所有外勞宿舍都保持良好的衛生和清潔標准。政府必須介入，在外勞宿舍嚴格監控和執行行管令條規。