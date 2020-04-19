再失言 稱與500國視訊會議 衛長言論又鬧笑話

（吉隆坡19日訊）衛生部長拿督斯裡阿漢峇峇繼早前發表受到各界批評的“溫水殺除新冠肺炎病毒”言論後，又再次發言，聲稱全世界共有500個國家，而在網上引來一片罵聲。

阿漢峇峇在臉書進行的直播告訴巫統主席拿督斯裡阿末扎希，他剛與世界衛生組織進行視訊會議，並稱共有500個國家參與會議。結果這個片段播出後，隨即遭到網民的質疑與批評。很多網友特別裁剪出相關片段，並發文質疑：“全球只有少過200個國家，阿漢峇峇是如何算得500個國家？”

全球共233國家

更有一些網友笑稱，指衛生部正副部長的鬧劇，為國民帶來了娛樂。有一名網民更在推特發文，指“阿漢峇峇一開口，就有10名‘棟篤笑’（stand-up comedian）表演者失業”。

全球目前共有233個國家和地區，即197個國家（主權國家195個）及36個地區。

怕百姓太無聊製造笑料 網友揶揄衛長用心良苦

針對衛生部長拿督斯裡阿漢峇峇再度失言，聲稱與500個國家進行視訊會議，許多網民都在社交媒體留言，指部長此舉是擔心民眾行管令悶在家太久了，故製造一些娛樂，實在太“用心良苦”了。

網友Phoon Poh Fatt說，三五天來一個笑話，眾官們怕百姓們太無聊，所以說說笑笑沒煩惱。太用心良苦了。哈哈哈！

KF Loh表示，這個部長是不是該換了,別誏（讓）他再鬧笑話了。

Edward Cheah則聲稱，中學時期地理學不是很好，不懂有多少國家，但肯定不會是500。

Lu Eng Koon認為，衛生部長最大的亮點就是常常帶給我們國際級的笑話，讓人在疫情艱難的時期還能時刻保持微笑，用心良苦。

Jason Xoon提及，部長所讀的地理知識跟我們的不一樣。

Lim H S Lim指出，Corona virus我國可以預防，但我們的部長，我們就沒辦法預防。