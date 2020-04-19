又一宗 疑違令群聚慶生日 這回是副鄉村部長

（八打靈再也19日訊）繼衛生部副部長拿督諾阿茲米被指違反行動管制令後，再有一名副部長“步其後塵”，同樣遭爆料指控違反管制令，引起網友第二波撻伐行動。

據透視大馬報道，一名相信是國陣黨員的網民在4月13日於臉書上傳了一組慶生照片，貼文也祝福鄉村發展部第一副部長拿督阿都拉曼生日快樂。

這組照片如今遭網民挖出，照片中可見阿都拉曼與一群支持者在某建築物的庭院群聚，支持者手捧蛋糕，同時也有阿都拉曼切蛋糕和吹蠟燭的照片。

網民吐槽搞特權

更叫一眾網民氣憤的是，圖中的人物都沒戴上口罩和保持安全距離。

一名網友更留言吐槽：“我們甚至連外出遛狗數分鐘都不被允許，真是可笑！”

也有網友指出，顯然這些人正在享受他們的特別權力，這種搞特權的行為自獨立至今就像搖籃曲一樣不斷被唱誦，他們相信套用在沒特權的人身上的法律不適用於他們，後者會獲得應有的報應。

無論如何，也是立卑國會議員的阿都拉曼至今尚未針對此事做出任何回應。

據報道，衛生部副部長拿督諾阿茲米與霹靂州行政議員拉茲曼等數十人一起聚餐及共享菜餚的照片，昨日於網上掀起熱議，網友更一面倒予以撻伐，認為副部長作為國家領袖卻為人民做了最壞的示範，也等同是在挑戰行動管制令。