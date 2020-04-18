劉華才籲擬退場計劃 分3階段解除行管令

（吉隆坡18日訊）民政黨主席拿督劉華才聲稱，隨著冠病疫情逐步受控，民政黨建議政府擬定“退場計劃”，以便第三階段行動管制令在本月28日結束後，可分階段解除行動管制，讓國內工商活動及人民生活慢慢恢複正常。

他在主持民政黨中央委員會視訊會議後說，政府可考慮分三階段來解除行管令，但前題須確保我國有足夠病毒檢測能力，以應付解除行動管制後所可能發生的情況。

他說，建議在第一階段，先解除綠區行動管制，區內健康人民可重新上班，惟鼓勵業者居家辦公，而公司則須每日為員工測量體溫，員工須戴口罩，保持社交距離，但在此階段應減少非必要的跨州活動，學校及容易聚集大量人潮的場所仍須關閉，老人丶長期病患等容易受感染者應繼續留在家中避疫，同時禁止10人以上的聚會。

他表示，如果第一階段執行兩周後感染數字沒飆升，就可進入第二階段，在此階段黃區和橙區的人民可在接受檢測，證實沒染疫下允許上班，染疫高風險人士仍應留家避疫，禁止多於50人群聚活動。

“至於在綠區丶橙區及黃區的餐館丶酒吧亦可在限制人數的情況下重開，學校及容易聚集大量人潮的場所繼續關閉。”

“如果情況順利就可進入第三階段，綠區丶橙區及黃區的高風險群體，例如慢性病患者丶老人和小孩可外出，但需保持社交拒離，這些區內所有商業活動可在有人流管制的情況下恢複營業，學校與宗教場可重開，但不鼓勵舉辦大型群聚活動，人們應盡量減少在人多的地點活動。”

“疫情紅區的行管令須繼續執行，直到區內的疫情減少，轉為橙區或黃區，紅區內的非關鍵企業須繼續停業，區內人民不可外出到其它區域；綠區丶橙區及黃區的居民也不得進入紅區。”