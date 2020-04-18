齋戒月提供餐點 雪確定77配送中心

（沙亞南18日訊）雪州政府已確定77個配送中心，其中包括10個地方政府轄下的67間餐館，這些餐館將在齋戒月期間為穆斯林提供餐點，滿足有訂餐需求的家庭。

雪州大臣拿督斯里阿米魯丁發文告表示，這是州政府繼宣布推出“線上齋戒月市集”（e-Bazar Ramadan）之後，與大馬外賣服務公司Grab和雪州平台（PLATS）共同推出的兩個電子商務平台。

他說，送餐點的平台將透過Grab 、Bungkusit、Mr.Speedy、Zepto Express及MatDespatch，再由這些平台送餐予民眾。

大臣提及，配送中心的員工需嚴格遵守社交距離與衛生措施、註射傷寒疫苗及向各地方政府註冊，確保依據衛生部的指南。

***需嚴格遵守社交距離

他補充，配送中心的線上廚房（e-kitchen），只是讓消費者訂餐取餐的地點，不能烹煮，也不允許顧客上門購買或領取食物。

他表示，為了鼓勵更多商家參與，州政府透過雪州綜合微型貸款計劃（HIJRAH）籌資3000令吉至5000令吉資金，援助符合資格的小商家。州政府還推出60萬令吉的數據化獎勵（Insentif Digitalisasi）。

阿米魯丁補充，州政府對“線上齋戒月市集”的任何組織形式一概不負責，以防止遭不負責任的組織利用。

州政府也歡迎其他電召外送（E-Hailing）的代表或機構參與，有意者可聯系雪州綜合微型貸款計劃、雪州平台或GRAB。