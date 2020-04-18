安華籲國會最少開2天 直播方式讓議員居家參與

（八打靈再也18日訊）公正黨主席拿督斯里安華說，將在5月18日複會的國會下議院應召開至少2天的會議並可通過直播方式進行，讓每位國會議員都待在家中開會。

他通過臉書直播發表談話聲稱，不解為何我們（國會議員）必須來吉隆坡開會，我們可通過直播方式，讓所有國會議員都待在家開會。

他說，召開國會下議院會議意味著所有國會議員都可辯論，他也明白在這非常時期國會不應召開長達數個星期的會議，但政府應當召開至少2天的會議。

他也曾提議，僅讓部分國會議員出席會議，無需讓所有國會議員都參與，以便國會可保持社交距離，更好地安排國會議員的座位及相關事宜。

詢及有傳言稱新聯盟政府不召開國會，是因擔心國會議員將提呈對首相的不信任動議一事，安華回應說：“這意味著國盟對國會議員的支持並沒信心。”

此外，安華也非議讓新聯盟國會議員掌管政府相關公司（GLC）高職的決定，並指這是不合理及過分的，因為所有國會議員都獲相當高的薪水。

非議國盟議員掌官企

他表示，若新聯盟議員真的想在政府相關公司服務，給較低數額的津貼就好，如果不要那就委任其他人。他相信，有很多有資格者，更願意以較低的薪水在政府相關公司服務。

他也指控受到政治幹預，才會出現反對黨選區未獲糧食援助的課題，各方都不應怪罪社會福利局官員。

據他了解，仍有部分反對黨選區仍未獲糧食援助，盡管他的波德申選區已獲糧食援助，但都是在他不知情下進行，並另外委任一名來自土團黨的協調員負責派發。

他獲知此事後並不想鬧大變成課題，因為最重要的是這些糧食援助能送到人民的手中。

安華也籲請政府勿趁機將糧食援助當作政治籌碼，當下更應做的是專註解決冠病和人民生計的問題。