防長：沒人可淩駕法律 違行管令必對付

（布城18日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利強調，沒有人可以淩駕法令，所有人都必須遵守行動管制令。

他是針對社媒揭露政府高官和VIP無視行管令到處走動，探訪及群聚立壞樣榜一事時表示，沒有人可以超越法律。

“據我了解，已經有人報警，這起事件就交由警方處理。”

有人報警查高官群聚

他說，盡管我國兩度寫下新增病例低於100起的紀錄，但還是沒有達致零確診，因此各方仍必須努力協助政府達致目標，大家必須繼續遵守行管令，才有望結束行管令。

他恭賀衛生部、警方、民防衛隊等前線人員的努力，成功減少新病例，但是民眾必須記得，疫情還沒有結束。

他說，全國總警長說過行管令可能延長至6月，那就是一記警訊，若大家不聽取勸告，繼續違反行管令，導致疫情無法受控，政府只好再延長行管令。

他是回應路上車輛越來越多，顯示越來越多民眾違反行管令時如此說。他說，如果人們繼續出門，導致受感染的人增加，當局無法結束行動管制。

他說，軍警昨日在全國設置816個路障，排查58萬5250輛車，這顯示路上的車比之前增加了許多。

“警察昨日共逮捕1565名違反行管令的人，多過前日的1057人，而昨日被逮捕的人中，有1381人被延扣和184人獲準保釋，另有544人被控上法庭。”

依斯邁沙比利也披露，為了確保民眾不會趁著齋戒月的到來，偷溜回鄉下，警方將在全國各道路增設更多路障。

增路障防偷回鄉過節

“齋戒月快到了，可能有許多人會起了回鄉渡齋戒月的念頭，我希望他們打消這個念頭。”

他提醒說，警方不會對違反行管令者作出妥協，並將採取更嚴厲的行動以確保大家遵守行管令。

針對新冠肺炎假新片，依斯邁沙比利指出，警方和大馬通訊及多媒體委員會總共開檔調查220宗這類案件，其中152宗仍在調查中，有24人被控上法庭，其中13人俯首認罪。

“有11人被發出警告，以及33宗案件被定為‘沒有進一步行動’（NFA）。”

至於房地部展開的消毒工作，他說，從3月30日起，該部已在全國105個地區，包括28個紅區進行2441項消毒工作。

“當中包括1669座政府建築物、1009個公眾場所、1031個商業中心及191個購物市場；昨天，當局在14州61個區展開1576項消毒工作，包括柔佛州49個地區及彭亨18個地區，其中有223個政府建築物、149個公眾場所、125個商業中心及23個購物市場。”

必需品供應充足

在食物供應方面，他說，目前，各類貨源依舊能夠滿足消費者的需求。

他促請生產商、分銷商、供應商及購物市場與政府當局合作，以確保必需品供應充足。“若面對貨源不足，應向國內貿易及消費人事務部投報，以採取應對措施。”

他指出，貿消部執法組在1961年供應管制法令，以及2011年價格管制及反暴利法令下，密切監督及採取行動解決25項貨品的供應問題。

他說，執法組昨天在1021座建築物展開日常檢查行動，包括零售商（785家）、供應商（205家）及廠商（31家）。