54宗再創新低 添2死 累計5305病例

（布城18日訊）我國新冠肺炎新增病例進一步寫下新低，截至今日中午12時，新增54確診病例，累計病例達5305起，而具傳染力病患進一步削減至2115起。今日再有2名病患不幸逝世，累計死亡病例達88起。

衛生部總監拿督諾希山在匯報我國新冠肺炎疫情時表示，今天再有135人康復出院，累計出院人數達3102起，康復出院人數進一步推高至58.5%。

他說，我國目前有49名病患在加護病房救治，26人依靠呼吸輔助器。

他說，加上今天的2起死亡病例，我國累計死亡病例達88起，死亡率為1.66%。

第87起死亡病例為2657號病患，60歲的大馬男性，他患有高血壓及糖尿病，他3月30日在吉隆坡醫院救治，4月12日下午3時20分不治。

第88起死亡病例為5252號病患，他是36歲的緬甸男子。他是在4月17日，在急性呼吸道感染（SARI）情況已經很嚴重的情況下進入士拉央醫院治療，並在同一天早上10時不治身亡。

病例逐日下降 疫情未過去別松懈

我國新冠肺炎新增病例逐日下降是叫人振奮，但諾希山擔心，公眾可能因此而松懈，以為疫情已經不在而不遵守行動管制令。

“衛生部擔心這個下降讓民眾誤解為我國的疫情已過去，進而忽視行管令。”

有鑒於此，他提醒民眾不要掉以輕心，繼續遵守行管令，盡管新增病例下降是正面的消息，但民眾仍必須好好待在家里，保持至少一公尺的社交距離，同時保持個人衛生，勤以肥皂洗手，以阻斷感染鏈。

“衛生部將繼續監督疫情的發展，並匯報給民眾。”

諾希山也表示感謝及珍惜所有前線人員在過去3個月不分晝夜辛勤抗疫，遏止新冠肺炎蔓延的努力和付出 。衛生部希望所有一線工作人員繼續堅持，共同防範病毒的蔓延。

阻斷傳播被傳染 送餐員須檢測

諾希山表示，衛生部目前沒有外賣送餐員感染的數據，而為了確保他們的健康及不會傳染人或被人傳染，政府因此制定送餐員必須接受新冠肺炎檢測。

他說，送餐員可以到政府或私人醫院進行檢測。

他是在被詢及送餐員接受檢測一事時說，送餐員接受檢測，將可以保障他們在送餐時不會受到感染，同時也確保他們是健康，不會把病毒傳染給其他人。

他說，經過檢測，健康的送餐員將被允許繼續送餐。

“送餐員接受檢測同時可以協助衛生部阻斷病毒的感染鏈。”

對於檢測費用由誰承擔，諾希山表示，這胥視有關外送公司。“如果有關的送餐員是有向公司註冊，我們不擔心，比較令人擔憂的是，那些沒有向任何公司註冊的送餐員。

“我希望送餐員可以自行到醫院進行檢測。”

沙巴新感染群涉3醫院 23醫護員8民眾確診

諾希山指出，沙巴出現的新感染群涉及3所醫院，包括伊麗沙白女皇二醫院（Hospital Queen Elizabeth 2）、里卡士婦女及兒童醫院（Hospital Wanita dan Kanak-kanak, Likas）以及根地咬醫院（Hospital Keningau），並且已經確診有31人受感染。

他說，31人中，23人為醫護人員，8人為家屬及民眾，他們目前情況穩定，都已經接受隔離治療。

他說，這個感染群是在4月2日，在一名就職於伊麗沙白女皇二醫院的醫護人員因為身體不適及出現咳嗽及發燒癥狀而向醫院投報後被確診。

“隨後，他的多名同事及家人也被確診感染，這些病患都非在處理新冠肺病例時受感染。”