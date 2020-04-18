“無視管制令帶團聚餐” 賽夫丁轟副衛長壞示範

（吉隆坡18日訊）公正黨總秘書賽夫丁發表推文炮轟，衛生部副部長拿督諾阿茲米無視行動管制令的執行，至今仍帶團做無關緊要的探訪，甚至沒保持安全社交距離，與眾人一同聚餐，行為非常不負責任。

賽夫丁今日在推特上載數張照片寫道，當行動管制令來到第三階段、當前線醫護人員及衛生部為了控制新冠肺炎而典當生命、當警方和內政部不斷勸喻人民待在家、當齋戒月市集被取消的特殊時刻，副部長的行為令人感擔憂。

他指出，副部長至今還忙著帶團四處走，進行非關緊要的巡視和探訪、參與餐聚和共享菜餚，且沒保持安全社交距離，這種種都將導致感染風險大大提高。

“這是非常不負責任的，也為人民做了最糟糕的示範，希望這樣的參觀團不會導致新的感染群出現。”

此外，在社交媒體臉書上，也有網友針對此事大肆撻伐，除了諾阿茲米與一同參與群聚的霹靂州政客之外，登嘉樓州務大臣阿末山蘇裡也被列入批判名單內，後者與前州務大臣和樂融融共進早餐，還有與支持者的合照。

該名發帖的網友“Che GuBard”揶揄，難道行動管制令只針對非政治領袖者？抑或是有權力的政治領袖不會感染新冠肺炎病毒？

網友也質疑，明知已違規，卻還要自作聰明上載照片，是否等同在挑戰行動管制令和人民？

他希望警方和相關執法單位能嚴正看待此事，無論對方是誰，只要觸犯法律就應受到懲罰，不要出現雙重標準。

有關帖文也引起輿論，有者聲稱這些都是舊照片，促發帖者不要造謠，也有者護航指領袖是為了執行公務；不過更多網民則是一面倒批評，認為這就是新政府領袖的素質嗎?

網民表示，作為政治領袖卻還知法犯法，更應給予罰款和坐牢的嚴厲懲處，只有公平對待，才能贏得人民的尊重，進而遵守法律。

防長：已有人報案 讓警方查

針對衛生部副部長拿督諾阿茲米聚餐照引起的爭議，國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比里回應說，沒有任何人能違反行動管制令，根據他所知，已有人針此事報案，就讓執法單位採取相應行動。

諾阿茲米與霹州行政議員拉茲曼，在霹州玲瓏一所宗教學校群聚用餐的貼文在網上傳。該貼文在短短2個小時，有不少網民留言，且有3200人轉發。