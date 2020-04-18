2歲便懂音樂 女童邊含奶嘴邊敲銅鑼

報導：楊麗仙

（亞羅士打18日訊）2歲女童還吃著奶嘴便已懂得音樂，和3位小哥哥小姐姐們組成樂隊，一臉正經聽著父親吹笛下，有節奏地敲打銅鑼，相當有趣。

女童父親莫哈末凱里（40歲）是在亞羅士打市政廳任職。熱愛馬來傳統樂器的他，善用在行動管制令期間，教導4名2歲、5歲、8歲和10歲孩子，學習敲擊馬來樂器，如大甘當鼓、小甘當鼓、銅鑼和鈴鼓，而他本身負責吹笛子。

莫哈末凱里在甘榜巴東住家受訪時透露，他的孩子們從2歲起，就開始受到音樂薰陶，由他負責教導他們。

他透露，孩子之中，只有2歲還含著奶嘴的幼女努嘉絲，自小就有音樂天賦，看著小哥哥和小姐姐與他學習時，就會拿起銅鑼敲擊棒，很有節奏感的敲擊銅鑼。

“努嘉絲看著我們吹奏敲擊時，就很感興趣前來參與，一邊含著奶嘴，一邊認真敲擊。”

莫哈末凱里透露，目前他8歲兒子凱利爾除了仍不會吹笛子外，其餘家中收藏的傳統敲擊樂器都已一一掌握。

他透露，他本身是受到父親的薰陶，在小時約10時就開始接觸和學習這些傳統樂器，如今則將這些樂器一代傳一代傳授給孩子們。

他說，他很欣慰和開心孩子們都有興趣學習這些傳統樂器，且讓這些傳統樂器不會漸漸走入沒落。

他指出，在這管制令期間，孩子們都很認真的聽取他指導，並順利吹奏敲擊出動聽的傳統馬來曲子。