聯業關閉檳怡2製衣廠 檳2600員工受影響

報導：林真珠

（檳城18日訊）隨著溢達製衣廠日前宣佈將在6月關閉後，聯業集團（TAL Group）也宣佈關閉馬來西亞兩家廠房，即檳城Pen Apparel製衣廠及怡保Imperial Garments製衣廠。

檳州首席部長特別投資顧問拿督斯里李家全今日接受《光明日報》訪問時證實此事，並指單是檳城工廠，有約2600名員工受影響。

他說，聯業集團在檳城及怡保的兩家廠房的本地員工佔30%。“目前廠方在與員工商談遺散賠償事宜，據我了解，將會根據勞工法令來作出賠償，並將會協助遣返外籍員工。”

他說，由於還有一些手續及事宜需處理，為此廠房約會在今年第二季關閉。

這是隨著全球最大的高品質紡織品出產公司香港溢達集團（Esquel），在日前宣佈於6月12日關閉大馬在檳城及吉蘭丹廠房後，再有另一家製衣廠宣布關廠。

聯業集團在檳城的Pen Apparel製衣廠及怡保的Imperial Garments製衣廠，分別成立於1982年和1987年，而檳城的廠房即是許多檳城人所熟悉的“美亞”製衣廠，更是許多老檳城的集體回憶。

不敵外國激烈競爭

連續有製衣廠宣布關閉，李家全說，製衣廠行業不斷面對巨大挑戰，他們僱用超過50%的外勞，又面對材料和人工成本的上升，敵不過中國、印度和其他較不發達國家如巴基斯坦、緬甸及越南等的激烈競爭。

“在經濟不景氣期間，服裝消費將減少，這些公司在其他欠發達國家已設有製衣廠，關閉馬來西亞的設施或廠房，並在其他較便宜的地區進行合併或合理化運營是必然的。”

他說，州政府正與工業界緊密合作，以為解僱的工人進行工作配對，也將與其他政府機構，如勞工部合作，以共享信息，為被解僱的員工提供就業機會=.

記者雖已聯系聯業集團檳城Pen Apparel製衣廠方高層代表，並電郵該工廠，不過至截稿時仍無法取得回應。