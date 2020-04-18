​增9確診 剩3紅區 雪州疫情穩住了

（沙亞南18日訊）雪州防疫再迎佳音！截至本月17日中午12時，雪州新增的冠病確診病例創新低，只有9宗，而冠病紅區只剩3個，這項好消息無疑大大的振奮了一直守在最前線的醫護人員。

最新數據顯示，雪州累積的確診病例有1338宗，12人死亡。雪州累積的治愈患者有878人，而昨日康複的患者有201人，目前尚在治療的患者還剩448人。

剩448患者

此外，根據地區劃分顯示（尚在治療人數），雪州56個地區中，冠病紅區只有3個，分別為烏冷縣的烏冷（69人）、巴生縣的巴生（53人）以及八打靈縣的白沙羅（46人）。

數據也顯示，橙區只有4個，分別為巴生縣的加埔（25人）、八打靈縣的雙溪毛糯（39人）、八打靈縣的八打靈（38人）以及烏冷縣的蕉賴（23人）。

雪州防疫專案小組是昨晚在臉書捎來好消息，並強調只要大家合作，遵守行管令，染病或確診病例就會減少，防疫就能成功。

小組更敦促大家相互提醒家人遵守行管令，千萬不要讓此前的努力功虧一簣。

走進社區篩檢 找出無癥狀患者

雪州政府採取更積極行動，走進社區篩檢取得成效，找出不少無癥狀冠病患者。

雪州防疫專案小組主席拿督斯里祖基菲里昨日在臉書發文，指樂齡群體是高風險族群之一，尤其是患有疾病或健康欠佳的年長者。

他說，正因如此，小組走進社區篩檢，就是要找出隱藏的冠病患者，更特別專註篩檢樂齡群體，確保確診者及時獲得治療，挽救他們的生命。“感謝上蒼，大部分年長者都給予高度配合接受檢測。”

他直言，民眾的正面反饋，猶如為醫護人員註入一支強心劑，一定可打贏這場疫情。

雪州政府是於本月11日和12日在烏魯冷岳縣進行冠病社區檢測，成功檢驗出5宗新增確診病例，說明社區篩檢取得初步成效。