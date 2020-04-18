嘆病毒讓擁抱變奢侈 劉若英線上演唱萬人捧場

（台北17日訊）奶茶劉若英開唱了，不過不是在台北小巨蛋，而是選在古董級戲院，透過網絡直播，舉辦線上演唱會！也許是不習慣，劉若英出現忘詞，或卡歌重來的情況，但歌迷依舊很捧場，吸引上萬人同步收看！

冠病疫情全球爆發，許多原定在4月舉行的演唱會紛紛喊停，為了讓留在家中抗疫的粉絲都可以看演唱會，許多歌手也特別在線上開唱，繼“歌神”許冠傑、動力火車後，今天終於輪到“奶茶”劉若英加盟。

憑著《後來》、《很愛很愛你》等多首夯曲紅遍樂壇的劉若英，原本規劃好的4場《2020年“鎮'飛行日”巡迴演唱會》因冠病疫情全數延期，為了彌補歌迷遺憾，奶茶今日特別選在具有情懷的舊戲院中舉行《劉若英陪你線上演唱會》。

劉若英曾在臉書發文透露這次的演出“不是一般的直播，是預謀，是一場精心安排的預謀。”在線上演唱會帶來多首經典好歌，不僅掀起回憶殺，也讓歌迷聽出耳油。

劉若英在這次演唱會一連演唱多首動人歌曲《這個世界》、《陪著你》、《飄洋過海來看你》等，途中數度哽咽，並提到最近因為疫情，自己的感想。她說，最近有一個畫面讓她覺得“很不行”，就是一個小孩隔著柵欄，抱不到穿著防護衣的媽媽，感嘆“人與人之間最基本的擁抱，都變得很奢侈”，因為自己當媽媽，對這些事情非常心疼。

劉若英認為，唱歌聽音樂，是最好陪伴的方式，希望用歌聲陪著大家一起渡過難關。

演唱中間也有一段小插曲，正當劉若英唱到《所以我停下來》這首歌曲，才開頭沒多久，就突然喊：“再一次”隨後自己笑場解釋：“提詞機被攝影機擋到”真誠個性都讓線上的粉絲直呼“好可愛！這場線上開唱分別在臉書和Youtube進行，其中截至8時35分，臉書直播吸引了6.8萬人在線觀看，反應熱烈。