印度重疫區 錢掉地上無人敢撿

（新德里17日訊）近日，印度街道上散落了滿地紙鈔，卻無人敢撿拾，甚至還引發當地民眾恐慌，必須出動警方處理。

新冠肺炎疫情蔓延，鈔票是否會成為病毒傳播的媒介，引發許多人的討論及關注。

印度“德里電視台”週五（17日）報導，週四當天下午， 中央邦（Madhya Pradesh）印多爾市（Indore）的一條街道上被人發現散落數十張紙鈔，卻無人敢撿，引發當地人恐慌。最後只好勞煩警員去撿。

印多爾市是印度新冠肺炎的重災區，截至4月16日，中央邦已經有938宗確診病例，當中53人死亡，僅印多爾一地就通報了554例，當中37人死亡。

面對如此嚴峻的疫情，當地人就算是發現地上到處是錢也不敢撿。他們擔心這些紙鈔已經遭到病毒污染。

印多爾警方的巡邏小隊在接獲報警後到了現場，他們撿鈔票前先採取預防措施：先消毒後，再用鉗子把所有的紙幣撿起來放進塑膠袋裡。目前為止，還沒有人來認領這些錢，案件由警方調查中。

警員巴多利亞說：“我們的巡邏隊從當地居民那裡得知消息後，於下午12點30分趕到現場。由於沒有人出來認領這些錢，警方先把所有紙鈔消毒，然後撿走，等待進一步調查。我們正在檢查在現場附近的監視器畫面，以確定這些鈔票是人們意外遺遺失的、還是被故意扔在路上。”

據警方消息，這些紙幣的總值為6480盧比（約370令吉）。