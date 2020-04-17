阿茲敏：拯救大馬航空業選擇之一 馬航和亞航或業務合並

（吉隆坡17日訊）國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏說，受到冠病疫情打擊的馬航和亞航的業務合並，將是“拯救”這兩家航空公司的選擇之一。

他接受路透社訪問時稱，政府將會很快就各種方案進行審議，以幫助大馬的航空業。

他說，相關方面早在去年，甚至疫情之前就已經考慮將馬航與亞航合並，不過，討論需要繼續進行。

“我們需要看到如何能最好地挽救那些航空公司，這不是一個很簡單的答案。情況非常糟糕，飛機沒有飛行。我們需要坐下來討論如何解決這些問題。”

不過，馬航和亞航尚未回應路透社的疑問。

阿茲敏說，即使在疫情危機爆發之前，航空業也非一帆風順的，大馬自去年以來就一直為馬航尋找戰略合作夥伴。

“我們也研究國際業者所提出的一些建議。”不過，他並沒有透露建議方的名稱。

“由於局勢因為冠病大流行而變得更複雜，我們正在考慮所有選擇。”

大馬一直為馬航尋找戰略合作夥伴，以便讓馬航能夠從2014年MH370航班神秘失蹤和MH17航班在烏克蘭東部被擊落的兩次慘劇中恢複過來。

消息人士稱，亞航和日本航空有限公司此前已表示有興趣購買馬航的股份。

大馬私人控股集團Golden Skies Ventures本月表示，已提出25億美元的報價，來全面收購馬航。