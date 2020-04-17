警破中網賭集團 捕54人4人發燒即送隔離

（八打靈再也17日訊）武吉阿曼遭警方今日展開掃賭行動，搗破一個中國網絡賭博集團的呼叫中心，逮捕54名中國男女後，赫然發現4名男子發燒不舒服，現已立即將他們隔離處理，以策萬一。

54人逾期逗留

武吉阿曼反風化、肅賭及私會黨取締今午率隊前往蒲種地區3間三層式民宅突擊，搗破這個相信已運行3個月的網絡賭博呼叫中心，54名逾期逗留的男女當場被捕。

警方在行動中發現有4名男子發燒不舒服，體溫超過攝氏38度，於是立即將他們隔離；所有嫌犯較後會送往醫院接受冠狀病毒病檢驗。

全國刑事罪案調查總監拿督胡茲爾在現場召開新聞發布會說，落網的網賭集團成員通過微信，向中國人推廣非法賭博業務。

他說，武吉阿曼反風化、肅賭及私會 黨取締組主任莫哈末紮尼高級助理總監率領該組警員，依據情報，於今午3時30分在蒲種烏達瑪阿曼利亞2路（Jalan Amanria 2）的3間民宅展開逮捕行動。

“警方調查顯示，落網的54人，分別50名男子及4名女子；他們年齡18至54歲，皆已逾期逗留，警方相信該呼叫中心已營運3個月。”

“警方在行動中起獲台60台桌面電腦、313部手機、7部陸由器及6部數據機。”