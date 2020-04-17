幫小農 做慈善 助防疫 柔愛心水果箱來到雪隆

（八打靈再也17日訊）由居鑾明吉摩州議員周忠信辦公室、柔佛州果農公會連同居鑾縣菜農聯合會，共同在柔佛州推動的“柔中愛心水果箱”計劃，如今來到雪隆。

“柔中愛心水果箱”包含5至6種柔中產地水果，售價為30令吉，收入中的10%將作為柔中地區抗疫基金。

5種水果30元

周忠信發文告指出，“柔中愛心水果箱”計劃自推出以來，由於品質優良售價合理，加上可幫小農、做慈善、助防疫，一舉三得，僅居鑾地區每周兩次，每次銷售皆超過400箱。

他說，由於接獲許多來自外地的詢問，他決定聯合更多果農組成優質水果箱，將“柔中愛心水果箱”通過網絡預購，讓居鑾以外民眾購買，一起協助果農渡難關。

“此次我們以雪隆為擴大銷售範圍，並獲得紫籐茶原作為支持單位，也將與深受新冠肺炎疫情打擊的旅游業業者合作，由雪隆地區旅游業工作者及亞航員工協助，將水果箱宅配送到戶。”

他表示，首批1000箱“柔中愛心水果箱”，雪隆地區將於4月24日（星期五）新鮮配送。

雪隆地區欲訂購者，請將名字、聯系號碼和數量WhatsApp到2個鏈接：http://www.wasap.my/60162660946/FruitBox或http://www.wasap.my/60103666770/FruitBox

周忠信說，在行管令期間，由於露天早市、夜市、農民市場和許多水果店暫停營業，物流受限制，民眾謹慎消費，加上原定開齋節銷售的採收受影嚮，水果銷量大跌，造成果農，尤其是小農損失慘重。

因此，在行管令初期，他展開“柔中黃梨得來速促銷”，獲得居鑾民眾積極嚮應，兩天內賣出超過9000粒黃梨及西瓜等水果，售賣所得悉數交給梨農。

他說，柔佛的蔬果產業是馬來西亞最大規糢的產地，長期供應馬來半島，新加坡甚至澳洲，水果品質種類繁多，品質很高。

“行管令實施以來，雖然收入受到打擊，但柔中地區水果小農依然關懷社會，捐贈一批又一批的水果給柔中地區的弱勢家庭和慈善團體。”