累計5251宗 添2死 增69確診 201人痊癒

​（布城17日訊）我國新冠肺炎疫情今日寫下行動管制令以來單日最低增長，截至今日中午12時，新增確診病例僅69起，累計病例達5251，而今日不幸有2人死亡，累計死亡病例達86起。

衛生部總監拿督諾希山今日匯報我國疫情時表示，今日再有201病患康復出院，這個數據幾乎是新增病例的3倍。目前累計出院人數為2967人，也就是56.5%的確診患者已經康復出院。

他說，在減掉康復出院及死亡的病例，我國目前活躍及可傳染的病例為2198起，這些病例被隔離接受治療。

他說，目前我國有51起病例在加護病房治療，26起病例需要呼吸器。

他說，今日不幸有2起死亡病例，累計死亡病例為86起，死亡率為1.64%。

第85起死亡病例為5064號病患，85歲大馬男性，他與4657號確診病患有親密接觸，也就是曾到訪峇厘島的受調查患者（PUI）。他先是在一間私人醫院接受血癌治療，並在15日進入關丹東姑安藩雅富珊醫院，並在16日下午3時30分不治。

第86起死亡病例為5183號病患，他為85歲大馬男性，他患有高血壓及中風，同時與第2321號病患有親密接觸。他在1日進入馬大醫院治療，16日晚上8時56分不治。

601患者非大馬人

諾希山說，截至16日中午12時，在確診冠病的非大馬人當中，共有601宗病例，其中356名患者正在接受治療，242名患者已經治癒，另外3名患者已經死亡。

在此群體當中，印尼人佔最多數（108例），接著是菲利賓（104例）、孟加拉（63例）、印度（60例）和巴基斯坦（51例）。

“這些人包括遊客、外籍勞工、難民和尋求庇護者。”

僱主須為外勞防疫

諾希山說，由於鄰國新加坡有50%的冠病確診病例是來自客工宿舍，而我國也有很多外籍勞工，因此政府必須在外籍人士當中採取防範措施。

他說，涉及許多外籍勞工領域的僱主，有責任在工作地點採取的防範措施包括，在員工進入單位前為員工測量體溫、在工作地點準備洗手的地方或搓手液，以及要時常進行清潔和消毒工作，尤其是在公共空間。

他說，僱主也必須確保員工在工作與用餐地點維持至少1米的社交距離，例如要避免員工聚集在狹窄空間里、避免群居，以及必須在交談時維持1米距離。

“若僱主有為員工準備住宿，必須加強防範措施，尤其是要維持安全社交距離，保持個人和手的清潔與衛生。

“擁有自己住處的員工也必須遵守和履行上述防範措施，同時要時常在家里或住處進行清潔工作。”

他說，衛生部也與聯合國難民署（UNHCR）合作，以確保政府進行的控制與防範冠病措施涵蓋難民和尋求庇護者。

他說，該部也與國內的各國大使和有關的非政府組織密切合作，以透過各自的母語，協助衛生部傳達有關資訊。

“若有關的外籍勞工在我國確診，有關國家的《國際衛生條例》國家聯絡人將收到通知。”