開放預訂機位 亞航29日恢復飛國內

（雪邦17日訊）亞航宣佈從4月29日起，從馬來西亞開始恢復其國內航班，泰國（5月1日）、菲律賓（5月1日）、印度（5月4日）及印尼（5月18日起）待當局批准後也會隨著恢復國內的航班。

亞航集團總裁（航空）寶林甘發表文告說，此次的恢復飛行服務將首先從國內航班開始，並將在疫情好轉及政府解除邊界與出行限制後，逐漸增加至跨網絡的國際航班。

文告表示，恢復的航班已在airasia.com網站和亞航手機應用程式開放預訂。乘客可使用其信用賬戶以兌換上述航班。更多航線及航班詳情將待有關當局批准後，在來臨的數個星期內宣佈。

“我們非常慶幸能從新出發，恢復國內航班起再次為乘客服務，我們也希望能盡早恢復所有的航班。在此次新冠肺炎疫情中，我們已為在地面與飛行中過程的乘客處理程序進行了全面審查。我們也與機場有關當局密切合作，確保所有防範措施準備就緒，提供大家一個安全、愉快和舒適旅程。”

亞航文告中建議，乘客採取基本保護性的防範措施包括戴口罩、保持社交距離及個人衛生。所有採用了HEPA（高效微粒捕集器）濾網的機艙，也將在每次航行後進行一次全面的消毒。

任何詢問可聯絡亞航人工智能客服（AVA）或通過airasia.com及support.airasia.com與在線的客服團隊獲取更多幫助。

亞航也建議乘客，隨時留意通過airasia.com和亞航社交媒體平台所發布的旅游公告。有鑒於目前形勢可能隨時出現改變，亞航鼓勵乘客瀏覽airasia.com/flightstatus查詢航班狀態。