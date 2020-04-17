行管令失廠工要養6孩子 男子網售鮮魚闖一片天

（芙蓉17日訊）育有6名孩子的父親，在行動管制令後失去工廠工作，為了讓孩子獲得三餐溫飽，他於是出售新鮮魚類開創新事業，意外闖出一片天。

來自芙蓉的莫哈末哈斯魯，是於本周開始接受訂單，在社交媒體和WhatsApp群組廣傳後，市場需求劇增，第一天18公斤的銷售額，第三天增至62公斤。

他說，他感謝他的妻子與朋友，讓他開啓這份事業，因為其實他是向朋友獲得供應，再分發給家人，當妻子把他工作的照片分享在WhatsApp後，竟獲得踴躍的反應。

“我們開始收到更多來自朋友的訂單，其中一人還訂購了5公斤的魚，而我不想只運送5公斤的魚，於是開始通過WhatsApp群組，在芙蓉推廣我的生意。”

他說，他以每公斤10令吉出售甘望魚（ikan kembung），並免費運送到芙蓉市的任何地址。

他指出，他的第三名孩子達尼雅，在推特上發布了有關他努力工作的帖子。目前為止，帖子已獲得超過3萬2000個轉發，現在充當父親和潛在客戶的中間人。

他補充，這不是他首次涉足電子商務領域，之前他的副業是網絡銷售服裝。

“行管令的實施，意味著我必須節省開支，並在購買必需品時，優先考慮孩子的需求。對我而言，我會將孩子的需求放在第一，例如購買尿布和食物，無法如往常般帶孩子外出，我也對孩子感到愧疚。”

推特用戶不斷以實際行動，給予他們一家人支持，讓他深表感激。

一名網民指，雖然莫哈末哈斯魯不是他的父親，但因為與父親獨自居住，他能深同感受。有的則指，“雖然不買，但能轉發，希望你的父親能迎來更多顧客。”