毒販管制期出招散貨 送餐運毒

（吉隆坡17日訊）因行動管制令而消停一陣子的販毒活動，最終還是抵不過政府管制令一延再延的壓力，而在本月初“死灰復燃”，並利用管制令下獲准的送餐和遞送服務運毒。警方在這期間逮捕376人，並起獲總值34萬5036令吉各類毒品。

全國毒品罪案調查部總監拿督南利丁今日召開記者會說，販毒集團在管制令實行初期曾消停一陣子，但是進入第二階段的管制令就忍不住手通過送餐服務散貨。

落網的376人中包括運毒、擁毒及吸毒者，警方也在行動管制路障檢查中，揭發8宗利用送餐和遞送服務送毒的案件。

“其中數宗案件值得關注，包括警方一石二鳥偵破毒品案件時意外破獲網絡賭博集團、高等學府講師網上訂購毒品、毒販將大麻夾在面包以及利用玩具運毒等。”

他指出，部分送餐或快遞員是被利用送毒，但也有一些非但知情不報，還伺機索取“小費”從中牟利。

他說，根據警方統計，販毒集團在行管令期間使用摩多車運毒居多占50%，其次為私家車41%，其他交通工具如羅里、客貨車及德士等等則占9%。

“運毒者慣用的藏毒方法包括藏在衣服口袋或褲袋、握在手中、收在腰包或背包，以及包成送件包裹放在車座或摩多儲物箱等。”

他說，為了杜絕毒品活動，應對手法專業的毒品罪案調查部警官和警員已經下場，連同其他部門的同僚在路障檢查站執勤。

管制令期起750萬毒品

南利丁指出，管制令自上個月18日開始至昨日，警方在全國共破獲3085宗毒品案件，起獲總值逾750萬令吉各類毒品，並逮捕3923名男女，其中208人在1952年危險毒品法令第39B條文下接受調查。

他說，毒販在管制令期間的運毒手法五花八門，雖然大部分少量運毒，但警方在本月10至13日短短4天內，分別在檳城、雪蘭莪、霹靂和吉隆坡偵破5宗涉及龐大數量的毒品案。

“警方在這5項行動中共逮捕15名毒販，並起獲165公斤各類毒品和6萬1566粒俗稱“5仔”的迷幻藥，總值507萬7393令吉。”

與此同時，警方也在行動中扣押總值118萬1823令吉財物，其中包括3輛轎車、3輛摩多以及一些金飾。

另外，警方自上個月18至前日展開了17項取締行動檢舉狂野派對，並在柔佛、霹靂及吉隆坡共逮捕151名男女，其中93男30女（年齡14至40歲）涉嫌擁有及濫用毒品。

警方目前援引2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）11（1）條文調查這批男女。