找不到人幫忙送院 孕婦路邊生產

（亞庇17日訊）一名孕婦在行動管制令期間突感劇烈陣痛，欲前往醫院臨盆途中，因找不到任何人幫忙載送到醫院，被迫在路邊生產，所幸3名巡警正恰經過，最終在女巡警助產下順利誕下寶寶，母子均平安。

據馬來報章《每日新聞》報道，此事件發生在昨晚10時30分左右。來自沙巴西部加雅島的38歲孕婦峇瑪突感肚子疼痛，其姐姐和姐夫立即開船將她送往碼頭，準備前往沙巴婦女兒童醫院（HWKKS）生產。

報道指出，在抵達碼頭後，姐夫哈里里立即想辦法找德士或任何交通工具，將峇瑪送往醫院生產，但由於正在實施行動管制令，路上無法找到任何人幫忙，所幸當時正好有3名巡警在路上執勤，他趕緊上前向有關警員求助。

在等待救護車的過程中，峇瑪的姐夫和姐姐一同將她攙扶住，準備走到大路旁，但已臨盆在即的峇瑪卻因肚子過於疼痛，再也無法前行，必須就地生產。

鑒於情況緊急，3名熱心巡警當機立斷為孕婦進行助產工作，2名男巡警負責把風，阻止任何人靠近孕婦，女巡警則幫忙助產。

報道稱，寶寶等不及入院，就已在海濱走廊（Dataran Todak）呱呱墜地。與此同時，救護車也正好趕抵現場，將兩母子送院觀察；慶幸的是，峇瑪和寶寶的健康狀況良好。

亞庇警區主任哈比比受詢時證實此事。他指出，該名產婦昨晚在沙巴漁業銷售機構（SAFMA）漁業中心碼頭登岸後，往西加麥的方向走去，不料半途寶寶急著出生，便在海濱走廊停下。

“恰好遇到巡警，其中一人是女警，孕婦在姐姐和女警幫助下，於昨晚約10時30分，生下孩子。”

哈比比說，母子如今在里卡士婦孺醫院接受治療。