船上包裝毒品被捕 青年擁5犯罪記錄

（巴力17日訊）疑是毒販的巫裔青年在霹靂河邊坐在船上包裝毒品，結果被巡警發現後遭逮捕。

這起事件於昨早9時左右發生在波打的霹靂河邊，現年30歲的單身嫌犯住在波打幹南，是一名園坵工人，有5項犯罪記錄。

中霹靂警區主任巴魯丁警監透露，當時一隊警員正在執行行動管制令防控措施任務，發現嫌犯坐在船上，形跡可疑，於是上前查看，結果在嫌犯的船上發現4個透明塑料袋，分別裝有相信是海洛因和冰毒的毒品。

他指出，其中兩包裝著疑是海洛因的物品重318.5克（分別為275克與43.5克），另兩包裝著疑是冰毒的物品則重81.96克（分別為65克與16.96克）。

警方當下充公了毒品、小船、一個數碼稱器等，全部共值8500令吉，另外也充公了一輛價值6500令吉的摩多。

巴魯丁說，警方懷疑嫌犯是當地四周一帶的毒販，其住家距離事發地點約1.5公里，唯嫌犯已有一星期沒有回家。

嫌犯擁有5項犯罪記錄，包括涉及3宗毒品案、一宗偷竊案和一宗破門偷竊案，這些案件皆已被判罪受罰。

此外，嫌犯的尿檢也顯示，他對嗎啡呈陽性反應。

警方目前援引1952年危險毒品法令第39B條文與第15(1)(a) 條文，以及2020年防範與控制傳染病條例（疫區內措施）第11（1）的條文，調查此案。