控疫取決人民態度 敦馬：中韓更勝歐美

（八打靈再也17日訊）前首相敦馬哈迪說，在控制新冠肺炎疫情上，取決於人民對待疫情的態度，而在這方面，中國和韓國比歐美國家更勝一籌。

他說，人民不喜歡妨礙人民自由的政府，但從這件事上我們可以看到，只有嚴以律己，遵循政府指示，才能把疫情給壓下來。

馬哈迪今日通過臉書直播與雙威醫療中心醫生進行會談時指出，冠病是涉及全世界的流行病，各國都沒有處理類似病毒的經驗，即便是SARS是在特地地區和國家爆發。

他坦言，各國都沒有想過這個疫情需要到封鎖的程度，而在處理疫情上，中韓採取的措施不同於歐美，但抗疫結果確實比較成功，因為人民都會遵守政府落實的措施。

“中韓人民十分有紀律，比如武漢封城2個月，人民都遵守規矩待在家里，成功減少感染病例，歐美國家卻是大幅增長，因為歐美人民崇尚自由和人權，他們認為自己不需要遵守政府下達的指示。”

無可否認，講求人權自由的歐美國家，卻為此付出很高的代價，死亡人數每日逐漸攀升。

馬哈迪說，冠病病毒主要是人傳人，只有阻斷傳播鏈，疫情才可以結束，然而如今尚不知疫情何時才能緩下來，因此人民不能想著盡快回到以前的日常生活。

“例如即將來臨的齋戒月，如果我們像平常一樣慶祝，必定會發生人傳人的情況。作為有責任心的公民，我們應該調整禁食和開齋的方式。”

他表示，他明白有些人是通過齋戒月市集賺取額外收入，不過這些商家亦可與時俱進，善用科技持續經營業務。

“人民可以在早上進行齋戒，傍晚在線上訂購，通過外賣方式享用美食。”

馬哈迪也說，研發疫苗至少需要18個月的時間，測試效果也需要6個月，因此這場疫情不會在短時間內結束。

“我們都知道，只有找到疫苗，病毒才會徹底根除。但需要等6個月？10個月？我們不知道，因此要有長期抗戰的準備。”