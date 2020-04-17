李家全：外國直接投資MCO後繼續 為檳創逾萬就業機會

（檳城17日訊）檳城首席部長特別投資顧問拿督斯里李家全說，檳城去年的外國直接投資表現是亮眼的，這些投資項目大多已規劃周全，並等待在行動管制令（MCO）結束後繼續實施。若所有已規劃的投資項目落實，預計將為檳城創造至少1萬3000個新的就業機會

他說，雖然檳城目前的就業市場保持穩定，但檳州已為最糟糕的情況做好準備。州政府通過檳城職業援助與人才中心（CAT Centre）已準備好為那些因科技轉移因素而被裁退者提供工作匹配服務。

“檳城的新興產業表現良好，一直在尋找人才。我們面臨的挑戰是將合適的技能與新的就業機會相匹配。”

李家全今日發表文告說，在檳州首席部長曹觀友的領導下，檳城發展公司和檳城投資機構與投資者保持密切聯繫，幫助投資者趕上項目施工進度。

他說，3月18日開始實施的行動管制令已嚴重削減了經濟活動。聯邦和州政府宣佈了經濟刺激方案，為家庭和企業提供直接的財政援助，但這些都是短期措施。

“長期的挑戰是使國家盡快恢復生產模式，這才是財務和社會可持續發展的關鍵。”

他說，那些對疫情局勢做出迅速反應並制定全面的環境、健康與安全指南的國家能使其製造業快速恢復生產力，並降低經濟損害。

他強調，雖然疫情的規模是前所未有的，但檳城還是有足夠能力在充滿不確定性的大環境中尋找新的機會。檳州政府通過針對性策略，正在極力將當前混亂局面所造成的破壞性降至最低。

他說，聯邦與州政府已經以工資補貼、延期償還貸款和提供無息貸款的形式向中小型企業提供了直接的經濟支援。國際貿易和工業部在行動限制令期間批准符合標準的中小型企業有條件運營，有望減少中小型企業的財務困境。

他說，目前的疫情使人們的生活和工作創造了新常態。數碼檳城（Digital Penang）的建立將增強檳州的數碼基礎設施，進一步加強檳城作為數碼經濟的首選目的地。

他說，憑借電氣和電子領域的實力，檳城在過去10年一直致力於發展（非手套）醫療設備生態系統。當前的疫情大流行可能會加速這領域的發展。

他說，新冠肺炎事件更進一步加強了生產基地多元化的重要性，檳州政府將繼續招募並吸引有意來東南亞策略性發展業務的公司。

他說，州政府將繼續推動及促進檳城的全球商業服務業（GBS），並增加更多GBS甲級辦公室，以擴展該行業。檳城目前有超過60家的GBS公司，提供超過1萬2000個高薪職位。