管制期又接收違例者 玻改造中心嚴重爆滿

（加央17日訊）玻州社會化改造中心囚禁人數已嚴重爆滿，至今共有1422名囚犯，超出該中心600人的負荷量。行動管制令開始至今，該中心也接收70名違例者，加劇爆滿為患的情況。

該中心主任哈密指出，在行動管制期間開始至今已接收70名違例者進入該中心服刑，並也採取適當的病毒傳染防範措施，將他們與原有犯人分開安頓。

“這些抵觸行動管制措施的犯人在送入中心牢內前，都被帶往一個特別地點進行全身消毒與清洗，他們所用的餐具也是另外特別准備，與一般囚犯餐具大不同。”

他昨日在該中心接受媒體采訪時說，目前該中心的囚禁人數已嚴重爆滿，至今共有1422名囚犯，而這座中心僅適合囚禁600人。

他透露，該座位於瓜浪卡的改造中心是在2011年4月間啟用，然而在2017年開始囚犯人數逐漸增加至嚴重爆滿，恐怕會影響中心的內部管理。

他透露，該中心現有220名職員，而每日平均有30名至50名囚犯被送來服刑，雖然還足夠提供囚衣，但目前管理層是不為囚犯准備床毯與被單。

他補充，該中心不僅是接收境內囚犯，還包括吉打古邦巴素區及浮羅交怡的罪犯，所以中心囚犯人數才會激增。

他也說，依據監獄局指南、每日只能有最多5名生病的犯人可以前往醫院診病，不過如今因人數暴增，有時一天內發病須前往醫院的犯人也超過10人。

“倘若被留院治療、每名囚犯須由6名中心職員輪流在院監視情況，這對中心內部管理操作必帶來阻礙及影響。”