【疫起渡難關(完結篇)】社工借出耳朵聽你說 弱勢者求助有門

非營利文教培訓機構溫馨苑創立32年來，一直為社會有需要的人提供面談和電話輔導，重新點燃無助者對生命的希望。

我國C實施行管令後，該苑遵守政府頒布的措施暫停服務。但該苑也了解在這非常時期，有些人的情緒需要找到傾訴的出口。

溫馨苑執行長陳惠玉說，由於行管令期間無法提供面談輔導，於是決定於3月23日開始提供電話協談熱線服務。

她說，溫馨苑於2019年進行了334次面談輔導，106通電話輔導，以面談輔導佔多數。電話輔導佔少數，平均3天接到一通無助者的電話。

“從3月23日至4月5日期間，本苑接到18通來電，平均一兩天就有一通來電。相比之下，本苑在行管令期間接到民眾來電協談的次數比平日更多。”

無處宣洩 衍生情緒問題

陳惠玉說，行管令期間，民眾撥打熱線的原因各異，其中包括因家庭關係不和諧，而打來傾訴。

“行管令期間，全民宅家防疫，與家人相處的時間也比平日長很多，難免產生磨擦。本苑接到不少為人妻者來電投訴丈夫，在行管令期間不體諒妻子，共同分擔家務。

“因行管令期間，家長沒上班，孩子也沒上學。我們也接到不少母親來電投訴孩子，在家防疫期間只顧上網或玩電腦遊戲，讓母親深感煩惱。”

她說，許多家庭因與家人產生不少衝突，事後心情難以平伏，所以打熱線訴苦。有些民眾不只打來一次，也有重複打來的。

獨居者也需要傾訴

“此外，有些之前曾被憂鬱症和焦慮症等情緒問題困擾的，原本病情已趨穩定。但在疫情爆發後心理承受很多壓力，恐懼感加深，導致病情有復發的傾向。本苑接到不少患者來電，傾訴疫情使他們對前途感到不明朗，心生負面情緒。”

陳惠玉說，該苑也接獲不少樂齡者來電，傾訴身體不適如頭痛或頭暈等等。即便他們與家人同住，卻覺得無法獲得家人的了解，於是撥打熱線傾訴。

“獨居者也有煩惱。他們之中，有些因疫情可能引發失業和沒有收入等問題而擔憂，也有獨居者因長期一個人待在家而感到無聊、枯燥，於是打來找人聊天，打發時間。”

陳惠玉說，疫情之前不曾接獲獨居者來電，為此貼心地說：“無論民眾是受情緒疾病困擾，與家人關係不和諧、生理不適或無聊等各種因素而想找人傾訴或宣洩情緒，我們都願意陪伴並傾聽心聲。”

抒發負面情緒 同理心化之

陳惠玉說，電話協談可以協助面對受情緒困擾者舒緩負面情緒和心理壓力。 “我們願意傾聽，我們也會同理他們的心情，希望可以協助他們抒發負面情緒。

“對獨自待在家的人，我們會讓他了解，行管期間所有人都得待在家防疫，很多人也為疫情而擔憂，我們會嘗試安撫他的情緒，避免他鑽牛角尖。”

“與家人關係不和諧者，我們引導他換位思考，不以偏見角度來看待家人，舒緩他憤怒和煩躁的情緒。”

她說，有些人是視覺型，適合面談輔導。有些人是聽覺型，適合電話輔導。但也有些人不喜歡陌生人看見他的樣貌和聽到其聲音，因此適合通過線上心理諮商。

“為了應對不同的需求，行管令期間本苑除了提供電話協談，也設立線上心理諮商服務，歡迎到溫馨苑'生命綠洲'或'525+我愛我家'臉書粉絲頁私訊我們。”

該苑在行管令期間也通過“525+我愛我家”臉書粉絲頁分享許多親子教育知識。陳惠玉歡迎家長在家防疫期間通過該粉絲頁學習，促進親子關係。

施暴者在身邊 婦女難求助

檳城婦女醒覺中心（Women's Centre for Change，WCC Penang）和威省婦女醒覺中心（WCC Seberang Perai）在行管令期間，也為婦女提供電話輔導服務。

社工劉瑞麗說，檳城和威省婦女醒覺中心從3月18日至4月4日，總共處理了145通電話輔導。有些是之前曾向中心求助者，有者則是首次來電求助。

她說，平日檳城和威省婦女醒覺中心提供面談輔導予遭受家暴的婦女，但行管期間暫停了面談服務，而以電話輔導來協助有需要的婦女。

“平日，檳城和威省婦女醒覺中心一個月平均輔導14宗家暴個案。但是行管期間，17天裡就處理超過14宗家暴個案，這顯示出家暴案在行管期間比平日還多。

“然而，在行管期間，中心處理的電話輔導，多數是社工打電話給之前曾求助的個案作跟進。反之，打中心熱線求助的婦女並沒有比預期來得多。”

她說，行管期間，求助的婦女比較少，很大可能是因為受害婦女和施暴者都同時在家防疫，婦女可以求助的機會相對比較少。

家暴形式多種 婦女多無助

劉瑞麗說，如果婦女在行管期間遭受非常惡劣的家暴，像是身體嚴重受傷時，她鼓勵婦女去醫院進行檢查，並且到警察局報案。

“行管期間，因施暴者長時間在家，受害婦女更有可能比平日遭受更多的暴力對待。因此，婦女應做好應對措施，一旦遭受家暴，教導孩子打電話求助，也可以向親朋戚友求助，以便可以有個安全的落腳處。”

她說，家暴包括肢體暴力，還有精神暴力、性暴力、財務控制，以及社交控制。

“肢體暴力是施暴者對受害者拳打腳踢，使受害者的身體受傷害。精神暴力是施暴者以語言羞辱受害者，或是因疑心重而偷看或跟踪受害者，使受害者承受精神上的困擾。性暴力，是施暴者強逼妻子發生性行為。

男人欠理解之心

“財務控制，即是施暴者不給家用或減少家用來控制妻子。此外，也有施暴者不讓妻子聯絡親朋戚友，或是在車里安裝跟踪器，來控制妻子的社交自由。”

她說，中心在行管期間接到婦女因遭受精神暴力對待而求助。有的婦女因忙著在家工作，沒有時間跟丈夫互動，丈夫懷疑她外遇，使她的精神受到困擾。

“那可能是因為行管令迫使許多男性必須停工，他們無法在職場上獲得肯定，於是希望在家可以獲得妻子的肯定。

“但是，男人可能欠理解之心，妻子在行管期間不但得在家工作，還得忙著烹飪三餐，又得照顧孩子和做家務，已是分身乏術了，並非刻意冷落丈夫。”

除了接到遭受家暴婦女的求助，她也接到有婦女因經濟問題而求助。

“有婦女因沒有工作而經濟拮据感到焦慮。丈夫已離她而去，她很想回娘家求助，但行管令令她無法跨州回鄉，讓她倍感無助。”

溫馨苑（行管令期間）

電話協談

熱線 011-1062 9927

017-331 7013

012-941 5691

時間 10am至12noon╱2pm至5pm

線上心理諮商：

私訊溫馨苑“生命綠洲”或“525+我愛我家”臉書粉絲頁

行管令期間，週一至六，9am至9pm

檳城婦女醒覺中心

熱線 011-310 84001

016-428 7265

威省婦女醒覺中心

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