中國抗疫專家 週六抵馬分享經驗

（八打靈再也16日訊）交通部長拿督斯里魏家祥指出，中國駐馬來西亞大使白天蒞臨交通部進行訪問時，為國人捎來好消息，中國政府特派的8名抗疫專家將在本週六抵達我國，分享中國成功抗疫的經驗。

魏家祥今晚在臉書貼文指出，中國駐馬大使白天在訪問中，除了表達中國政府對我國抗疫工作的關注及支持，也讚揚我國政府抗擊疫情所採取的措施。

貼文說，白天指出，無論何時何地，中國將與大馬站在同一陣線抗疫。

魏家祥也衷心感謝大使給予政府和交通部的協助，在過去的幾個星期盡心盡力地以最快速度協助大馬政府處理防疫事務，當中包括引進3000萬個口罩、100張加護病房病床及140台加護病房適用的呼吸器。

“這些物資可說是'及時雨'，為大馬抗疫工作注入一支強心劑。”

魏家祥指出，中國是大馬最大的貿易夥伴國，他也向大使表示馬中兩國之間友誼非常珍貴。

他說，在大馬邁向現代工業化的過程中，我國交通及港口設施的發展除了有賴於我國政府及私人企業的緊密配合與共同推動，我國也期待在未來的日子裡，馬中兩國及私人企業能夠在不同的項目一起合作，共同締造雙贏局面。

他說，至於白天也強調大馬擁有絕佳的運輸連接系統，並且具備地理優勢及高度發達的製造業。這將使我國成為投資者首選的區域性物流中心，有望在未來成為東盟區域物流運輸業的領頭羊。

白天今日蒞臨交通部進行訪問時，也獲得交通部秘書長拿督依山依薩及馬來亞鐵道公司首席執行官拿督卡瑪魯扎曼迎接。

此外，與大使同行的包括中國最大的火車製造商──中國中車株洲電力機車有限公司（中國中車）的代表。