191大馬傳教士在印度隔離 17人涉濫用簽證被捕

（八打靈再也16日訊）外交部副部長拿督卡瑪魯丁說，我國共有191名伊斯蘭傳教士正在印度進行隔離，而外交部將持續通過駐印度代表監控印度不同區域的醫院或特別隔離中心的情況，並交由馬來西亞駐印度最高專員署提供領事協助，包括為部分處於隔離期的國人提供個人護理。

他週四在記者會上說，印度政府尚未公佈上述官方消息，包括隔離時間表、隔離後可採取的後續措施等詳情。

“馬來西亞駐印度最高專員署會與印度外交事務部及地方政府保持聯繫，以協調援助身在印度的國人的工作，而印度目前實施全國封鎖令至5月3日，以遏制冠病傳播。”

他也說，外交部得知有17名伊斯蘭傳教士因涉嫌濫用簽證而遭印度當局逮捕，而該部正設法向印度政府獲取完整資訊，也會關注和確保拘留者的健康狀況良好。

“根據馬來西亞駐印度最高專員署的報告，他們觸犯了2005年國家災難管理法令、1946年外國人法令及印度刑事法令而被捕。”

他促請人們切勿把此事政治化或宗教化，因為這不僅引起誤解，也會使外交部和印度政府的談判變得更複雜。

“我也勸請留在國外的國人遵守當地政府的法律。”

此外，針對原定從4月14日起自印度真奈飛回大馬的班機的申請，卡瑪魯丁說，目前仍在等待批准，而外交部和當地最高專員署將持續與印度政府協商，以確定有關航班能在近期內起飛。

他披露，馬來西亞駐真奈領事館也為當地國人提供領事援助，包括提供酒店住宿、食物及飲料。

“截至週四，我們已成功把滯留在印度的2873名國人通過21趟航班載回國。”

9761滯留海外國人回國

他說，至週四為止，已有9761名滯留在63個國家的國人通過商業和特殊航班、海、陸交通方式安全回國。

班機週四晚飛土耳其 週五載回354大馬人

針對滯留在土耳其的國人的交通安排，外交部副部長拿督卡瑪魯丁披露，土耳其政府特別批准馬來西亞一趟前往伊斯坦堡的班機載送354名國人回國，班機安排於週四晚起飛，預計在17日（週五）早上10時20分抵達我國。

至於有關滯留在乍得的4名國人，他說，他們是馬來西亞慈善基金會的代表，之前是前往該國執行可蘭經相關任務，原定於3月19日回國，但恩賈梅納機場自3月18日午夜至4月25日期間關閉。

“馬來西亞駐尼日利亞阿布賈最高專員署已派員前往乍得給予他們領事援助，而外交部正在尋找返國的最佳途徑，包括計劃包機，以帶回留在其他非洲國家的國人。”

他也認同國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利於4月11日發表的聲明，以及高教部有關馬來西亞留學生留在所在國的文告，並促請所有馬來西亞海外留學生遵循這項建議。