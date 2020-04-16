直轄區不辦齋戒市集 任何形式都不可

（吉隆坡16日訊）在國家安全理事會的分析下，同時也聽取相關單位包括警方及衛生部的意見後，聯邦直轄區部今年將不會以任何形式舉辦齋戒月市集，包括早前所宣布將通過讓民眾透過免下車、打包和帶走及電召送餐服務。

聯邦直轄區部長丹斯里安努亞慕沙今日通過臉書直播時說，目前是以公眾的安全及衛生更為重要，而這場冠病疫情的戰役尚未戰勝之時，是不適宜在太多的活動進行，因此共3項取代舉辦齋戒月市集的方式也將會一並取消。

“小販準備食物或運送食物，都可能造成人潮聚集，因此才會作出完全取消舉辦齋戒月市集的決定，盼各界能給予諒解。”

*** 籲民眾不要公開辦開齋聚餐

安努亞慕沙也呼籲民眾不要公開舉辦開齋聚餐，而該部也推出 i-hya ramadhan讓任何人或團體通過聯邦直轄區基金會作出捐獻，以在依照傳統在開齋節時期招待他人用餐。

另外，他認為，目前的疫情分區過於籠統，應該要以國席或更小的區域作為區分，才能更準確地反映疫情。“現在的分區方式是以衛生間所在地區，既是根據縣進行區分，惟在地區範圍較大的情況下，並無法真實反映各地區的疫情。”

安努亞慕沙以布城為例，實則上有多個地區（Precinct）為沒有出現任何病例的綠區，僅有部分地區為黃區，但是總結所有地區的病例後，布城卻成了紅區。

他強調，更準確的疫區分區是有必要的，因在綠區所採取的行動與紅區不同，其中紅區有需要採取樣本錦繡病毒檢驗。