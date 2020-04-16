疑禁錮3女逼賣淫 9被告不認罪保外

（檳城16日訊）3名女子疑遭人口販賣集團禁錮、被逼賣淫及剝削案件的9名被告，今日被提控上喬治市地庭時皆不認罪，法官批準所有被告保釋外出。

9名被告早於今年3月18日在推事庭面控，但推事庭法官當時不允許被告保釋外出。

9名被告的代表律師山瑟星今日在庭外向媒體指出，此案早前由推事庭審理，但基於此案的權限在於地庭，他早前致函檳城高庭要求檢討後，高庭指示把此案交由地庭審理。

他說，此案今早在地庭重新進行審理程序時，所有被告皆不認罪，法官批準每名被告以1萬令吉及一名擔保人保釋外出，但沒收護照，同時嚴禁被告接近證人及受害者，案展至5月18日過堂。

9名被告的年齡介於21至47歲，6名女被告為卡麗塔、達楠、拉潔絲瓦麗、莎米拉、卡烏莎雅及麗拉瓦蒂；3名男被告是普慕甘、艾斯瓦蘭及古馬蘭。

控狀顯示，9名被告被指於2019年5月至今年1月、2018年3月至今年1月，以及2017年6月至今年1月期間，在峇都茅一公寓內，分別對3名現年37歲、24歲及25歲的女子，進行人口販賣及性剝削行為。

這項行為已觸犯2007年販賣人口和販運移民法令第12條文（販賣人口以強迫勞動），與刑事法典第34條文同讀，並可在販賣人口和販運移民法令第12條文下定罪。一旦被定罪，被告可被判不超過15年監禁，並可另加罰款。