路障增至8個 哥縣封鎖21路

（亞羅士打16日訊）配合第三階段行動管制令，哥打士打縣警方的封路行動也升級，封鎖的道路數量從第二階段行管令的7條，增至21條。

警方在市區設立的路障數量也從7個增至8個。

哥打士打縣警區主任莫哈末羅茲今午發文告時說，警方在第一階段行管令期間逮捕110名違規者，第二階段捉98人，其中159人被罰款，有些則被控上庭。

他說，這期間吉州罪案率下降22.23%，當中19宗為偷竊摩多案。

他說，警方在第一和第二階段行管令分別逮捕21名和43名涉嫌毒品案者。至於商業詐騙案，首階段接獲5宗投報，第二階段9宗，涉及的詐騙額達26萬令吉。

他呼籲民眾減少外出，警方在第三階段行管令期間更加嚴厲執法，包括會要求駕駛者展示住家地址的文件，如水電單，因為政府早已宣佈民眾只能在住家10公里范圍行動。

第三階段行管令期間，哥打士打縣封鎖的路段

1. 班台柔佛交通燈前往象嶼山

2. 象嶼山交通燈前往蘇卡默南迪

3. 馬來西亞園交通燈前

4. 舊醫院交通燈前往市區

5. 亞羅瑟瑪東交通燈前往市區

6. 峇卡峇打交通燈

7. 永旺霸級市場前往太子路

8. 班蘭園交通燈前往市區（從沙哈柏丹那）

9. 拉登交通燈前往市區

10. 太子路交通燈前往人民園

11. 德拉戴路交通燈前往柏加歪路

12. ABC 酒店路口前往市區

13. 蘇丹阿都哈密學院前往丹絨孟達哈拉交通燈

14. 直落灣也路（高架天橋前）

15. 丹洛交通燈前往阿曼清真寺

16. 新邦瓜拉交通燈前往市區

17. 亞羅孟古魯交通燈前往丹絨本達哈拉路

18. 武亞丹絨交通燈前往市區

19. 萬和家具交通燈前往市區

20. 舊法庭建築物交通燈前往市區

21. 馬來由街交通燈前往市區

設有路障的路段

1. 滂滂前往市區

2. 人民園前往市區

3. PKNK園前往市區

4. Aman Central廣場前往市區

5. 布加歪路前往市區

6. 吉打港口區

7. 北部高速公路收費站

8. 南部高速公路收費站

軍警檢查站地點

1. 往舊醫院

2. 往人民園清真寺

3. 班蘭園往蘇卡默南迪路

4. 胡丹甘榜交通燈

5. 甘榜不再也交通燈往太子路