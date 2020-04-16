貿工部長：申請復工企業 員工須接受冠病檢測

（布城16日訊）國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏公布，所有申請複工的企業必須遵守當局設下的標準作業程序，包括規定員工須先進行冠病檢測。

他指出，申請複工的僱主需要確保員工在全國超過3000個社險機構衛生診所檢測中心檢測。有關費用將由社險承擔。

他指出，被允許分階段複工的企業必須列出公司的固定員工人數，以及控制員工的行動範圍只能從家里至公司或工廠。

他表示，僱主必須每天檢測員工的體溫，是否出現呼吸困難或咳嗽，這些記錄需要收藏3個月。

阿茲敏阿里下午4時通過電視直播的記者會上作出這項宣布。

他表示，被允許複工的企業必須遵守衛生部和執法單位製定的標準作業程序，否則將抵觸2020年預防及控制傳染病（受感染區域內措施）條例第11條文，不遵守SOP是刑事犯罪，其允許營業準令將立即被撤銷。

13日湧入貿工部官網者 52%只為測系統 非業者

國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏說，貿工部官網於本月13日開放讓9大領域業者提出複工申請時，因多人同時湧入而造成癱瘓，該部經調查發現，當天湧入官網的人，有多達52%是想要測試該系統的個人，而不是符合複工資格的業者。

“我們第一天所面對的問題，是收到不止來自符合複工資格的業者提出申請，還有個人，有多達52%是想要測試此系統的個人。”

他今日通過電視直播在新聞發布會上說，該部在系統癱瘓後已第一時間聯系大馬網絡安全機構（CSM）和馬電訊（TM），並在24小時內進行提升。

隔天接獲1萬8650申請

他說，系統提升的隔天，該部便接獲1萬8650份申請。此申請數量遠超過第一階段和第二階段行動管制令時，該部所處理的申請數量。

“這是很大的數量，若與第一階段和第二階段的行管令比較，我們當時在6天的時間內，只收到1萬2360份申請。

“這也就是說，在第一階段和第二階段的行管令時期，我們6天內處理1萬2360份申請，但是在第三階段的行管令，系統獲得改善之後，一天內可以處理1萬8650份申請。”

他說，隨著系統的提升與改善，他有信心接下來業者提出的複工申請能順利進行。