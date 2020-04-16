女子獨坐13樓屋簷 消拯員勸服帶回公寓

（八打靈再也16日訊）一名25歲華印混血女子獨自坐在公寓13樓的屋簷上，驚動消拯人員。

從15樓游繩到13樓勸說女子，並成功捉住將女子帶回公寓內。

靈市警區主任聶依查尼受詢時說，這起事件是於昨晚11時30分，發生在阿拉白沙羅地區的一棟公寓。不過，為了避免對女子造成壓力，他不會對此發表任何談話。

據知，靈市消拯員接獲投報，指一名女子獨自坐在公寓13樓的屋簷上後，由局長莫哈末哈菲茲率領13名消拯人員到場展開援助行動。

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