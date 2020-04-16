白天移交3萬醫用口罩 將轉捐我國醫療機構

（吉隆坡16日訊）新冠肺炎疫情全球蔓延，中國正向全世界提供醫療咨詢及物資援助，馬來西亞是接獲最多援助的國家之一。

中國駐馬來西亞大使白天昨天移交一批3萬片醫用口罩給馬中友好協會，以便轉捐給我國各有需要的醫療機構或團體。

他說，除了政府對政府的援助，在馬的中資企業也履行企業社會責任，紛紛嚮應捐贈大量醫療或防護物資，協同馬來西亞共同抗擊新冠肺炎。

中感激援助

他形容中馬兩國在此次疫情中展示了緊密團結、和衷共濟的友好關系，武漢發生新冠肺炎時，馬來西亞政府和民間給予非常強大的支持與協助。今天，武漢已經從疫情中逐漸恢複正常，而世界卻陷入艱苦的戰疫之中。中國感激友好國家在中國疫情爆發時刻的援助，義無反顧的與全球的友好國家一起抗疫，以期一起平安過渡。

白天透露，中國的一個醫療專家團將於下周抵步，為馬來西亞抗疫提供醫療咨詢服務，這些專家包括呼吸科、傳染病科和結合中西醫藥治療的專家。中國醫療隊也援助巴基斯坦、伊拉城克、東盟多個國家包括泰國、緬甸、柬埔寨和寮國（老撾）和歐洲的意大利和塞爾維亞等。

中國政府至今已向127個國家和4個國際組織提供包括醫用口罩、防護服、檢測試劑等在內的物資援助。中國還向世界衛生組織捐助2000萬美元，並向11國派出13批醫療專家組，與150多個國家及國際組織舉行70多場專家視頻會。中國地方政府、企業和民間團體已向100多個國家和地區以及國際組織捐贈了醫療物資。

馬中友好協會會長拿督馬吉德感謝中國大使館的捐贈。他說，中國在此次疫情的成功經驗值得世界各國的借鑒，馬來西亞也在抗疫方面得到中國的大力援助，包括政府對政府、中資企業和民間的捐贈物資。

他說，中國人民對外友好協會非常關注馬來西亞的疫情，特別向馬中友協捐贈的總值約110萬令吉供10032人份的檢測劑，作為捐贈馬來西亞抗疫用途。此外，多省市的友協和友好團體也紛紛送來溫情，包括湖南長沙高新科技園區捐贈的1萬片一次性口罩及3000片N95口罩、景德鎮市青年聯合會副會長鍾振華博士捐贈6500片口罩，鄭和基金也從北京寄來3000片口罩。

“廣東省、湖南省和四川省友協也將於近日送來抗體疫物資。”

出席移交儀式的馬中友好協會理事會成員有秘書長陳景崗和副秘書長黃振隆，中國駐馬大使館新聞及公共關系部主任唐瑭。