漂白水可殺病毒？ 別傻，沒這回事

（吉隆坡16日訊）過度迷信有可能賠上性命！新冠肺炎至今仍無解藥，有民眾卻因相信漂白水能夠預防病毒侵襲，接連5天都喝下經過稀釋的漂白水，最終導致喉嚨灼傷。

對此事，網民們一針見血評論：“漂白水是真的能殺死新冠病毒的，因為只要人死了，病毒也活不了。”

喝了喉嚨灼傷

一個名為馬來西亞公共衛生（Public Health Malaysia）的臉書主頁今天發布了一張貼圖，警示民眾切勿以身試法喝漂白水殺毒，並分享有人因迷信造成喉嚨受傷的真實案例。

“一宗中毒個案顯示，事主故意喝下含有漂白水的液體，因為他相信漂白水能夠讓他免於受到新冠肺炎的感染，為此，他接連5天喝下稀釋的漂白水，結果導致喉嚨灼傷。”

這貼文引起網民們熱烈的回響，短短兩個小時就有超過4300人按贊，轉載分享更達2387次，大家都難以置信竟然會有人做這麼愚蠢的行為。

事實上，相關的貼文內容於4月初由國家毒物中心（Pusat Racun Negara）上傳到臉書，但當時並沒有引起太大關註，只有逾300人按贊，49人留言評論；如今，隨著馬來西亞公共衛生臉書專頁制作更簡潔明了的貼圖，並轉載該中心的資訊，使得事件重新躍入公眾視線，在網上掀起討論熱度。

貼文提及，漂白水是其中一種用於消除物件或環境表面細菌及病毒的消毒劑，使用時必須經過稀釋且採取正確的方式，絕對不能直接接觸人體或飲用。

根據國家毒物中心資料，過氧化氫（漂白水主要成分）對人體存在很大的危害，包括造成食道嚴重灼傷及腹部出血。

另外，在血液中，過氧化氫會形成氣泡並引起癲癇發作、心臟病發作，或進一步導致死亡的嚴重後果；倘若嗅吸濃度過高的過氧化氫，會造成呼吸道嚴重灼傷；直接接觸到眼睛或皮膚同樣會出現灼傷後果。

貼文也呼籲大眾，不要相信這類無稽之談的偏方與迷信。

網友怎麼說

● 通常是鄉區沒有接受過正統教育的老人家才會相信這些偏方，年輕人、孩子或孫子應給予諒解。

● 直接喝除草劑吧！不只病毒會死，人也會死。

● 病毒的確會因此消失，因為人也會跟着消失。

● 我的天！難道一點基本的常識都沒有嗎？