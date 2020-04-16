跨州禁令仍生效 開齋節禁返鄉

（布城16日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利表示，政府已經決定禁止齋戒月市集出現“得來速”（Drive Thru）或“打包帶走”（Pack and Go）形式，這也意味著全國不能舉辦齋戒月市集，就算是網上齋戒月市集（e-bazaar）也不行。

“今天的會議已經議決，與齋戒月市集有關，任何形式的生意，包括開車領餐和打包帶走是不被允許的。”

“所以齋戒月市集或網上開齋晚宴（e-iftar）再也不是課題，不可以如常舉行，就算是e（網上）的形式也不被允許。”

電召車服務不影響

依斯邁沙比利說，就算目前有電召送餐服務，但如果電召送餐員來到市集取餐，等同於允許舉行大約50個攤位聚集。“這是不被允許的，擺攤位是不被允許的。”

不過，他強調，電召車服務仍獲准進行。

依斯邁沙比利今日主持行動管制令跨部門特別會議後，在首相署召開記者會上透露，今日在會議已經聆聽了聯邦直轄區部要舉行e-iftar，在齋戒月期間允許開檔售賣糕點及食物的看法。

早前，聯邦直轄區部長丹斯里安努亞慕沙曾解釋，e-iftar的概念是在聯邦直轄區基金會的合作下，主辦單位可以說明參與者人數並根據菜單進行選擇，食物將在打包後送給受惠者。

不過，政府已經決定，禁止舉行任何形式的齋戒月市集。

單日路檢56萬車輛 斥國人忘了管制令

依斯邁沙比利說，警方昨日檢查的車輛接近56萬輛，這顯示人民似乎忘了行動管制令仍在實行中！

“行動管制令還沒有被撤銷，仍在繼續，任何違反的人都會被採取行動。”

“路上車輛如此多，人民似乎忘了行動管制令仍在實行中。”

“我想要提醒，行動管制令相關的法律仍然生效。”

依斯邁沙比利說，軍警在全國設了813個路障，檢查的車輛總數為55萬8548輛。

“警方剛才已經告知我們，無論車多、車少，他們肯定會嚴格的檢查車輛，詢問問題，雖然一輛一輛車（檢查）會造成拖延。”

他也說，從負面的角度來看，路面上車子很多；若正面來看，這顯示警方認真檢查每一輛車，詢問司機問題，才會形成車龍，若統統放行就不會有阻塞。

依斯邁沙比利表示，政府發現有屬於非基本服務的商家趁第三階段行動管制令恢復營業，這也導致路上車輛越來越多。

他說，軍警檢查車輛時發現，路上進行商業活動的車輛，有些是售賣非基本商品或提供非基本服務的，這也意味著他們是在政府禁止的情況下，違法營業。

“他們趁機開始營業，雖然還未獲得批准。”

他強調，所有要恢復營業的商家都必須向國際貿易及工業部申請，在還未獲批前，都不准營業。

“只有在行動管制令第一、第二階段獲許可營業的食品業及藥物行業，可以營業。”

逾1.1萬人違令被捕

依斯邁沙比利也透露，警方昨天逮捕了1315人，其中1226人被扣留、89人被保釋，312人被控上法庭。

截至4月15日，因違反行動管制令被捕的人數已達到1萬1017人。

執法單位也在全國進行了5萬6052次突擊檢查，被檢查的單位有6364個。

截至4月15日，已被使用的隔離中心有180個，進行強制隔離者達到1萬5093人，昨日回國並被送到隔離中心進行強制隔離者820名大馬人。

管制令3.0後 禁大舉回鄉慶開齋節

依斯邁沙比利宣佈，第三期行動管制令結束後，政府也不允許公眾在齋戒月期間大舉回鄉，準備慶祝開齋節。

他說，政府早在第一期行動管制令下，禁止民眾越州，這項禁令依然維持生效，包括第二期與第三期的管制令。

“現在依然是行動管制期，民眾是不可以離開住家範圍10公里以外的地方去購買食物或藥物，縱使獲得警方特別通融。”

依斯邁今日出席行動管制令執行跨部門特別會議後，在直播的記者會上指出，因此政府是不允許民眾在行管令期間大舉回鄉的。

他說，他將與軍警商量，探討在所有公交上安排軍警站崗可行性，以確保民眾都能在乘坐公交時，維持社交距離。

他在回答有關民眾在推特上投訴輕快鐵站擠滿了乘客，沒有遵守社交距離時說，自我隔離是個人紀律，以照顧個人健康。

“一如在我面前的是記者，我會拉開椅子，把我們拉開一公尺距離，這也代表著個人紀律是個人責任。”

“既然有人投訴，我會與軍警商量，看看有沒有可能在公交上安排軍警駐守，確保民眾能尊守社交距離。”

復工須先獲貿工部允許

盡管政府有條件允許綠區的特定行業復工，但他要提醒商家，務必在獲得貿工部允許後才可以復工。

“在還沒有獲得貿工部回複與允許之前，是不可以開門做生意的，若你這樣做，你將會被對付。”

他解釋，政府允許復工的行業牽連廣泛，以漁產為例，政府可以允許復工的直接與間接行業就包括了負責運輸的羅里、為保鮮海產的制冰廠、巴剎的魚販、還有制造魚丸等與魚肉相關加工業。

“一條魚，需要漁夫到海上捕捉回港，意味著漁夫可以開工；批發商得去港口向漁夫買魚，再聘羅里司機載送漁獲，批發商和羅里司機可以開工。”

“再來，運送漁獲需要冰塊，那麼制冰廠也可以開工，送到巴剎後要賣魚，小販可以開工；魚丸工廠要開工才能制造魚丸，因此這些都是可以復工的行業。”

警查220假新聞投報

依斯邁也說，警方與通訊及多媒體委員會合作，開檔調查220宗假新聞投報，其中152宗仍在調查階段，24宗已經控上法庭，13人也承認了散播假新聞控狀。

他以有網民在數日前指第三期管制令並沒有在上頒布，因此軍警無權執法的假新聞為例，指政府一定會對付散播謠言者。

他也籲請社會大眾，尤其是鄰居協助被家暴者向警方投報，並指婦女部至昨日已接獲135宗投報。

“可能還有家暴者不懂、不敢投報，甚至可能被沒收手機，因此我要求社會大眾，尤其是鄰居，如果聽到異聲，或者認為有人被家暴了，應協助受害者向警方投報。”

詢及政府是否可以協助人民要求業主減低租金時，他說凡是政府或政府相關公司產業的租戶，已經可以享有6個月的免租或減租，但政府無法勸導私人產業這麼做，不過會關註人民的需求。

依斯邁也在會上宣布，從3月31日起至昨日，房地部已經在全國101個區域展開2088次大規模社區消毒行動，包括1446幢政府建築、800個公共設施、906間商店、及168所超市，單在昨日便在74個區域進行了217次消毒行動，包括柔佛州39次、及彭亨州29次消毒行動。