5語詮釋#stayhome 泰男1片爆紅

報導：袁福翔

（雙溪大年16日訊）來自吉中武吉士南卯的泰裔男子以5種語言包括泰語、淡米爾語、華語、福建話及潮州話自拍視頻，奉勸網民盡量少出門避免被捕，視頻流傳後讓他瞬間爆紅。

阿財（45歲）今早接受《光明日報》訪問時娓娓道出他會講多種語言的由來。

阿財的父親是泰裔，母親為印裔，父母在他小時候就離異，他小時候在新民B校完成小學教育，後來升上新民國民型中學，僅念2年中學就輟學。

阿財與妻子及3名子女住在武吉士南卯小鎮，他之前在雙溪大年某發展公司任職，目前待業中，其妻在叔叔咖啡店幫忙，3名子女還在求學。

他今早在友人林春賢（Peter Lim）陪同下接受本報記者採訪。

“這也是我第一次以自拍方式拍攝視頻，然後通過手機微信群組與朋友們分享。”

阿財的視頻很快被分享到各社交媒體，引起網友高度關注，許多網民對於他能說5種語言表示讚賞。

“我從小與家人住在園丘，自小與印裔及華裔朋友在一起，慢慢就學會了淡米爾、華語、閩南語及潮州話。”

他說，本身是看到許多人在行動管制令期間還隨意外出，再加上擔心一些民眾沒有收到政府發出的信息，因此才想到通過各種語言跟網友分享。

“今早陸續接到一些朋友來電表示關注，一些朋友甚至擔心視頻在網絡廣傳後，我會遭到警方逮捕。”

他說本身的視頻主要是勸告民眾在行動管制令期間盡量留在家裡，因為政府已經宣布，除了罰款1000令吉之外，也會把違規者提控上庭，罪成將面對2至5年的監禁。

他希望民眾配合行動管制令，不要隨意外出，更重要的是照顧好本身及家人的健康和安全。