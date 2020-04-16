十八丁遊子家鄉送暖 8噸蔬果贈千戶

（太平16日訊）十八丁遊子再度發揮對家鄉的厚愛，從柔佛及金馬崙運來5噸蔬菜及3噸水果分發給全十八丁1000戶華巫居民外，就連鄰近的馬登、新板及後廊逾500戶人家也受惠。

該村委會在行管令期間經常獲得商家的報效各種物資，然後分派予有需要者，讓弱勢群體都能在手停口停的情況下獲得援助，而不必挨餓。

該會昨日獲得TNT東主和金馬侖菜商劉湖平捐贈5噸各種蔬菜，而TONY水果有限公司東主李咚倪也捐獻3噸水果，有關蔬果在送抵十八丁後，由村管會成員及居民協助處理及打包，並予今日派送予十八丁及周遭的超過各戶人家。

十八丁村管會主席黃嬡香受訪時說，“海腳人”（漁村人）非常重情義，許多村民在外地事業有成後仍心繫家鄉，擔心鄉親父老在這個非常時期有無法溫飽，因此都紛紛報效物資，與村民共渡時艱。

她指出，昨日蔬果商家所報效的共8噸蔬果，是以貨櫃羅裡運抵，由於蔬果非常的多，除村委會成員外，熱心居民也自願相助，把蔬果分類後並包裝，並於今日有系統的派送予各家各戶。

“受惠的十八丁住戶有850家，隔鄰的馬來孟德里甘榜也有110戶受惠。此外，還有許多蔬果被分派予馬登、新村甚至太平的有需要援助者。”

她表示，菜商報效的蔬菜有燈籠椒、蕃茄、長豆、包菜、菜心、波菜、黃瓜、茄子、玉米及蘿蔔等。水果則有檸檬、橙及子等。

黃嬡香說，在這之前，也有金馬侖菜商報效蔬菜、村民報效300粒包子及4250粒鹹鴨蛋，這些物資都分派予有需要的村民。

她表示，具有愛心者的報效物資，以及居民的通力合作協助包裝及派送來，突顯了社區的一方有難，八方支援的精神，並營造了關懷及溫馨的社會。