高教部：考試延期 20/21學年大專生不受影響

（吉隆坡16日訊）教育部昨日雖然宣佈展延大馬高級教育文憑（STPM）考試和各大專院校的課程開學期，但是這項變動，只是影響準備申請進入公立大學2021/2022學年的學生，欲申請進入公立大學2020/2021學年的學生，則不受影響。

高等教育部今日發文告指出，目前正在申請進入公立大學2020/2021學年的程序，將繼續如常進行。大學中心單位（UPU）的線上申請系統將繼續開放至明日（17日）。

文告指出，公立大學對大馬教育文憑（SPM）畢業生的錄取通知預計會在6月3日公佈，而對大馬高級學校文憑（STPM）或同等學術資格申請者的錄取通知，則預計在8月18日公佈。

文告指出，公立大學預計將在今年7或8月接收包括大學預科班（Matrikulasi）在內的大學基礎課程（Asasi）和文憑（Diploma）課程的新生入學，並在今年10月接收學士文憑課程（Program Sarjana Muda）的新生入學。

教育部高級部長莫哈末拉迪昨日宣布，STPM第2學期考試將展延至今年8月舉行，第3學期的考試則會在2021年第一季進行。由於考試的延期，大專院校（IPT）2021/2022學年的文憑課程開學期，將展延至2021年7或8月，學位課程的開學期則展延至2021年9或10月。