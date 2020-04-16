4.7吋399美元起 新版iPhone SE親民登場

（加州15日訊）千呼萬喚！Appl於今（16）日凌晨突擊發表了4.7吋的iPhone SE 2020，其邊框採用了圓弧的設計方式，回歸了Touch ID的實體按鍵；此款手機售價自399美元起，並將於4月17晚間開放預購。

官網顯示，這款手機的處理器，是採用與iPhone 11系列相同的A13晶片。新iPhone SE有3種容量選擇，分別是64GB、128GB，以及256GB。

新iPhone SE支援無線充電，顏色選擇將有黑、白、訂製紅三色；新iPhone SE預計於4月24日正式上市。

Apple指出，全新第2代iPhone SE，防潑抗水功能達到 IP67 等級，在最深達1公尺水中最長可達30分鐘；iPhone SE還配備了熟悉的主畫面按鈕，採用藍寶石水晶設計，可保護感測器，而鋼環則用於偵測使用者的指紋，以使用Touch ID。透過Touch ID保障隱私且安全的替代方式，讓你無須輸入密碼就能解鎖 iPhone、使用 iCloud 鑰匙圈填寫密碼、登入App、授權App Store購買，以及進行Apple Pay交易。

前置和後置相機上的立體聲音訊錄製和電影級視訊穩定功能，讓影片更有如臨其境的效果。後置相機支援拍攝最高達 60fps的4K 高畫質影片，iPhone SE現在具備延伸動態範圍，能以最高達30 fps來捕捉更多亮部細節。顧客也可以在前置和後置相機上運用“快錄”影片功能，不須切換離開“照片”模式即可錄製影片。

透過iOS 13先進的“相機”與“照片”功能，這些強大工具使得原生編輯變得更加全面和直覺，不似以往僅可用於編輯照片。