登無人機偵測體溫 有異常即登門檢查

（瓜拉登嘉樓15日訊）為加強管控新冠病毒疫情，警方近日採用功能更為先進的無人機，除了有助從高空監察人群的流動，同時還俱備偵測建築內外的民眾的體溫。

登州警方為加強行動管制令的執法效果，以確保民眾都遵守行管令條例，而開始採用無人機進行空中偵察行動，並鎖定州內已被列為橙色地區的甘榜區域。

據了解，有關無人機可在空中連續運作長達20分鐘，一旦測出有人的體溫達致或高於攝氏37.5度，無人機將接近有關屋子以作進一步確認，並把結果展現在監控畫面中。

警方則將在通過無人機的通知確認有民眾的體溫達致或高於攝氏37.5度後，連同衛生局人員登門檢查，並為有關民眾測量體溫。

目前，有關無人機主要是監察民眾聚集的地點如巴剎等，以及被列為橙區的地區。

針對密切度較高的地區，使用無人機確實可取得事半功倍的效果。

據悉，警方是獲得私人公司合作自願協助提供無人機以進行有關監測工作，而警方也將鎖定民眾聚集之處，利用無人機進行空中監測工作。

登州警方為加強行動管制令的執法效果，以確保民眾都遵守行管令條例，而開始採用無人機進行空中偵察行動，並鎖定州內已被列為橙色地區的甘榜區域。

據了解，有關無人機可在空中連續運作長達20分鐘，一旦測出有人的體溫達致或高於攝氏37.5度，無人機將接近有關屋子以作進一步確認，並把結果展現在監控畫面中。

警方則將在通過無人機的通知確認有民眾的體溫達致或高於攝氏37.5度後，連同衛生局人員登門檢查，並為有關民眾測量體溫。

目前，有關無人機主要是監察民眾聚集的地點如巴剎等，以及被列為橙區的地區。

針對密切度較高的地區，使用無人機確實可取得事半功倍的效果。

據悉，警方是獲得私人公司合作自願協助提供無人機以進行有關監測工作，而警方也將鎖定民眾聚集之處，利用無人機進行空中監測工作。