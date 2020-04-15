說好只能一人出外 多對夫妻購物被捕

（巴生15日訊）繼沙登大學嶺上週發生多對華裔夫妻一起出門買菜，違反行管令被捕後，雪州八丁燕帶今早又有同樣事件發生，多對印裔和巫裔夫妻結伴出門購物被捕。

今日進入第三階段的行管令處罰更嚴格，違例者直接被帶上法庭面控，而非早前繳付1000令吉罰款就能了事。

今日一則在社媒流傳的24秒視頻，畫面可見一名志願警衛正指示在排隊的印裔女性，陸續登上警方羅里。畫面中有約10人，清一色都是印裔。一旁是數名印裔男子，等待稍後登上羅里。

至截稿為止，瓜雪警區主任南利警監尚未對此案件作出證實。

而據負責八丁燕帶的瓜雪縣議員何潤康透露，據他向縣議會官員了解，獲悉在當地巴剎有20多名年齡介於30至50歲的人，多數是印裔和數名巫裔，當中有多對印裔夫妻一同出門購物而一同被捕。

村長報警捉群聊數人

他不解的是，政府已指示只有一家之主才能出門買東西，但八丁燕帶卻有許多印裔夫妻執意要一起出門，日前更有多名印裔在路旁坐在摩多上聊天，搞到村長報警，據說警方到場逮捕了幾人。

“我不懂他們是故意還是不知情，執法當局已在便利店和小食中心等加強巡邏，指示民眾需保持社交距離，不要無事在外遊蕩。”

他指出，該巴剎前後是一家迷你市場和一家超市，是人潮集中地。他還聽聞雪州警察總部有派警員巡視，志願警衛團更不斷巡視，阻止民眾群聚。(TTE)

被捕夫妻理由多是“不知道”

根據一則源自瓜雪警方的Whatsapp語音，證實警方今早在瓜雪特易購霸市和八丁燕帶Segi Fresh超市，分別逮捕了12人和14人，當中有多對夫妻一同乘車出外購物而被捕。

“這些夫妻一同外出的理由是'不知道'，而瓜雪鎮被捕者當中有許多是巫裔。”

他表示，警方會採取嚴厲行動對付違例者，將被捕的20多人延長扣留至明日控上法庭，意味著被捕者今晚需在瓜雪警區總部扣留室過夜。

警方提醒民眾，現在夫妻一同出外已不構成任何外出理由，政府的指示已經很清楚，只有一家之主，不管是丈夫還是妻子，只能有一人出外買東西。