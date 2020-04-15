新增85確診169康復 累計治癒率過半

（布城15日訊）在第三階段行動管制令開始的第一天，衛生部捎來振奮人心的消息，我國今天截至中午12時的新冠肺炎新增病例第一次降至二位數，今天僅有85起新病例，這也是過去一個月的新低。

此外，今天康復出院的人數達169人，這個數據比新增人數多出兩倍。

衛生部總監拿督諾希在匯報我國新冠肺炎疫情時，隨著今日再有169人康復出院，我國的累計出院病患達2647人，佔總病例的52.2%，意味著經有半數的患者康復出院了。

他說，加上今天的85起新增病例，我國累計確診病例共達5072起，活躍的病例為2342起，他們已經被隔離及接受治療。

“我國目前有56起病例在加護病房治療，其中32起需要呼吸輔助器。”

今日新增一起死亡病例，累計死亡人數達83人，死亡率為1.64%。第83起死亡病例為4988號病患，69歲的大馬男性，患有糖尿及高血壓。他是在3月21日進入馬大醫院救治，4月15日上午6時41分不治。

漸多人不守管制令 憂努力付諸一炬

諾希山指出，根據監督的結果顯示，民眾在最近是越來越不遵守行動管制令，該部擔心這將會導致過去的努力付諸一炬。

他說，經過第一和第二階段的行動管制令之後，我國冠病確診並沒有激增的趨勢，反而痊癒出院的病例日益增加，這顯示行動管制令所帶來的成果。

“今日起至4月28日是進入第三階段的行動管制令，是為了繼續減少確診病例，我國所採取的是集中目標方式（targeted approach），因此民眾遵守行動管制在現階段而言非常重要。”

“然而，民眾越來越不遵守行動管制令，衛生部歡迎國家安全理事會採取更加嚴厲的行動對付一小撮不遵守行動管制令的人士，此舉有助於壓平確診曲線，確保衛生部醫療設備能夠承擔確診病例。”

諾希山感謝守法的民眾，因為他們這麼做等於協助執法人員。

他呼籲人民遵守行動管制令，協助衛生部阻斷冠病傳播鏈。

至於一些必須去上班的人士，他說，衛生部勸請他們減少前往人潮擁擠、封閉的地方，例如辦公室的用餐處。

“其次則是確保要與其他人在對話時保持1公尺的社交距離。”

他說，確保辦公室用餐的地方保持衛生，包括使用消毒劑清潔，讓經常會被觸碰的地方能夠時刻免於沾到病毒。

不鼓勵使用消毒通道消毒室

另一方面，諾希山說，衛生部不鼓勵人民使用消毒通道、盒子、隧道、消毒門、消毒區或消毒室以減少冠病確診。

“衛生部接到許多方面提問是否適合使用上述消毒方式，經過醫療技術組評估，當局不建議使用。”

他指出，儘管在全國一些地區已經有人開始使用，經過當局試驗之後，一些上述所指的消毒設備，也就是讓人經過消毒處20至30秒，噴灑化學物品的消毒劑。

“研究發現，沒有證據證明有效消毒，此舉無法消除體內的病菌，反而對身體如眼睛或嘴部的粘膜帶來危害。”

歸功管制令 首現雙位數確診

我國自1月以來首次出現確診85雙位病例，諾希山說，這要歸功於第一階段和第二階段的行動管制令。

他說，當局在過去兩三天出現病例顯著增長，主要是因為對一些地區落實加強行管令和積極病例偵查的結果。

他指出，這並不是一項失敗，而是一項成功，因為可以進入重疫區進行積極偵查，追蹤到確診病患，所以確診數據才會上升。

他說，這和零星病例不同，而是積極偵查的結果，因此數據才有所增加，介於190至200多宗而已，沒有上升到300宗的情況。

他也說，各州的確診病例也減少了，如吉打、檳城、玻璃市和吉蘭丹及登嘉樓。

宗教學校大篩檢

諾希山說，緊接著大城堡傳教士集會的目標感染群後，衛生部將會和警方及其他機構合作，對宗教學校的學生展開大型的冠病篩檢。

他說，涉及的宗教學校學生共有8616人，1736人已進行篩檢，但很多學生早在行管令實行前已回家，因此，當局將會積極進行偵查。

他指出，該感染群中，有217人確診，約10%，出席大城堡傳教士集會者約8%，而密切接觸者包括家人的篩檢約31%。

“目前的病例主要集中在雪州、森州，聯邦直轄區等地，感染群有28個，我們主要是著重於追蹤目標感染群。”