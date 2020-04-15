疫情影響 SPM STPM展延 UPSR PT3取消

（吉隆坡15日訊）基於新冠肺炎的疫情影響，教育部高級部長莫哈末拉迪今日宣佈，今年的大馬教育文憑（SPM）、 大馬技職證書（SVM）、大馬高級教育文憑（STPM）及大馬高級宗教文憑（STAM）考試將被延期；小六評估考試（UPSR）以及中三評估考試（PT3）則將被取消。

莫哈末拉迪今日召開記者會指出，大馬教育文憑及大馬技職證書考試將被展延至明年第一季度；大馬高級教育文憑的第2學期考試被展延至今年8月，第3學期考試則會在明年第一季度進行。

至於大馬高級宗教文憑考試則會在2021年第一季度進行。

他補充，由於考試的延期，高等學府（IPT）文憑課程的開學期也將被展延至2021年7月或8月，學位課程的開學期則展延至2021年9月或10月。

他說，取消UPSR不會影響對學生的學習評估，教育部將通過其他方法評估。

同時，教育部也將推介新方法，以針對學生取消PT3考試後的成績進行評估。

開學前兩週會通知

莫哈末拉迪表示，教育部會確保情況絕對安全後，才佈學校開課；同時，教育部也會在開課前兩個星期通知，讓學生和家長做好準備。

他說，教育部已針對學校重新開課的日期與多個相關單位包括州教育局、州伊斯蘭宗教理事會代表、縣教育局、校長和老師、家協代表、私立學校業者、非政府組織以及教育組織進行了多次商討，並且還通過各種渠道獲取家長和老師的反饋，以及與衛生部及國家安全理事會就學校的重新開課深入討論。

“整體而言，學生的安全和健康問題必須優先獲得考量。”

莫哈末拉迪也促請家長無需因為擔心學校臨時開課，而無法及時準備。

“教育部將與衛生部協商，為學校重新開課設定適當的日期，教育部將在開學前至少兩週前宣佈，讓學生和家長做好準備。”