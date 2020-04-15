專業冷靜無政治色彩 中環電視網讚諾希山

（吉隆坡15日訊）中國環球電視網（CGTN）列出3位在應對新冠肺炎疫情時，表現專業、冷靜，發表明確兼不具政治色彩健康建議的醫療專業人員，其中一位是衛生總監諾希山。

與諾希山齊名的另2人是美國高級衛生官員安東尼福西及新西蘭衛生部執行長布魯斐德，他們在應對疫情的表現收獲大票忠實追隨者。

中國環球電視網提到，在冠病肆虐期間，世界領袖都在努力對抗病毒，而人們對事實和保證的要求提高，這促成疫情期間無意中產生新的明星，即衛生官員。

“2個月前，甚少人知道他們是誰，今天，他們成為家喻戶曉的名字，在社交媒體、印刷品及電視上被視為迷戀的對象（heartthrobs）、搖滾巨星及國家英雄，他們並不是一般您對穿西裝男士的想像，因為多數情況下，他們都是在講台後發表有關數據及事實。”

該網站指出，3人都不是內閣成員，但他們已成為各自國家在應對冠病課題時所出現的臉孔，因為每天的新聞發布會已成為必看，他們透過新聞發布會為人民更新數據、耐心的解釋各種措施及病毒傳播、應對方式等。

其中有媒體將諾希山評價為，“每次我看到他，我感到放心，他成為很多大馬人的支柱力量”。

該網站指，由於政治人物無法勝任，因此人們更傾向可獲取可靠事實和信息的人士，如諾希山、安東尼福西及布魯斐德；而這3位實際上都是醫生，他們名字前都有“醫生”的稱呼，也是該領域真正的專家。

除了他們的專業，人們也對他們辛勤工作留下了深刻的印象，其中，諾希山也常在深夜更新推特及臉書，他日漸疲倦的臉龐，讓很多最隨者心疼的留言要他好好照顧自己及休息。