檳一製衣廠將倒閉 李家全：1200員工恐失飯碗

（檳城15日訊）行動管制令一延再延，對國家經濟造成嚴重打擊，這個經濟海嘯到底有多可怕？檳州首席部長投資事務特別顧問拿督斯里李家全說，檳城有一家製衣廠已撐不住，即將宣佈倒閉，預料將有1200個員工失飯碗。

李家全警示，檳州經濟源自人民的就業機會，應順疫情控制而展開的行動管制，對國家經濟發展帶來的衝擊已開始延燒。“這股經濟海嘯威力有多大，可能不只導致工業領域掀起裁員浪潮，如今更有基礎穩固的工廠要關閉，情況讓人擔憂。”

低科技廠也受波及

他認為，由此可見，疫情浪潮不只衝擊高科技工業，連低科技工廠也受波及，逾千員工將失業，不是一個小數目，連鎖效應不堪設想。

“工業領域不能持久入不敷出，業者成本很高，政府需要對工業給予信任，否則失業浪潮會讓人民生活很辛苦，尤其未來的大環境也臆測並不理想。”

他說，管制令首2週，據知申請復工的工廠約有200多家，每間工廠都有附上30至50%員工復工名單，但迄今到底多少家可獲批，目前未有證實數據，這並不由州政府掌控，而是中央政府的警方與軍方。

私人界防疫更嚴謹

他希望聯邦政府對檳工業業者所採的防疫措施有信心，不同等級廠商有不同防措，國際公司皆有重本防疫，而本地中小型企業，多數老板與員工復工，他們也不會對防範掉以輕心涉險，往往私人界的責任所在，防疫水平還做得比政府嚴謹。

“我們也有勸業者確定供應商做好防措，不能鋌而走險，否則不做交易，以生意管制方案加強防範，這些都是政府控制不到，當局只能管制行動和封城，私人界與政府雙方有需要齊心配合。”

他舉例，如小販需要繳付租金營業，如今只有半數小販有機會營業，只能外帶，沒有客源，也很難維持，許多連帶影響尚是未知數，短期補貼是治標不治本。

8500企業申請復工

馬來西亞廠商公會檳州分會會長拿督黃英福說，根據了解，截至昨午6時，全國已有多達8500企業向MITI申請復工，但這只是申請，批與不批未有定數，政府與私人界現已共度艱鉅挑戰。

“沒人曉得管制令還有多久，但國際公司與本地中小型企業，早已面對訂單被減退、被撤銷和無訂單之苦，尤其首階段的管制令時，已導致許多中小企業籌備在今年3月中出口應付中東齋戒月市場的黃金時機，全都錯過了。”

他說，國人健康與國家經濟固然並重，但私人界與國家發展是一體的，經濟要領與政府相輔相成是必須的，經濟須繼打拚。私人界將致力加強防措，把風險至最低，這可從工業領域復工的“試驗期”成功，慶幸沒有感染病例印證，也帶來樂觀展望。

他解釋，其實業者都冒著重本危機復工，只能限制人數上班，廠房卻負擔同樣的日常運作開銷，希望當局體恤，給業者適度寬容。

“我們理解工業區車流量增加的關係，過去工廠員工可3至4人共車，而今管制令只限一人開車，車流量無形增加可想而知。所以即使可復工的公司只有少量員工，公會仍建議會員們，儘量分開員工，分不同時段上班相對更安全，也可減少路上擁擠車流量。”