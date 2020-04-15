教總校長職工會：考量公平安全 應延後考UPSR

（吉隆坡15日訊）為了確保學生在安全與公平的情況下參加小六評估考試（UPSR），教總和全國校長職工會建議教育部對今年的小六評估考試（UPSR）做出必要的調整，包括將考試展延至一個較為適當的日期。

教總和全國校長職工會今日發表聯合聲明說，學校因新冠肺炎疫情及行動管制令措施的影響而被迫停課，許多校長、老師和家長都表示擔心，如果學校遲遲無法復課，對即將於9月參加UPSR考試的學生帶來影響，特別是老師無法如期完成教學，影響學生的備考。

“教育部指示學校通過線上教學的模式讓學生居家學習，但基於事發突然，有關當局事先又沒有做好準備，再加上各種條件的不足，導致線上教學面對許多問題，對老師的教學和學生的學習造成很大的影響。”

此外，教總和全國校長職工會指出，也有部分教育工作者認為，在目前還籠罩在許多不確定因素的非常時期，教育部應該取消今年的UPSR，並以學校內部考試作為替代方案。

“他們認為，UPSR考試主要是針對六年級學生在小學六年裡的學習進度及掌握能力進行整體的評估與檢測，一般而言，並不會對學生的升學造成影響。”

聲明指出，這或許是當疫情持續嚴重，學校無法及時恢復正常上課的其中一個選項，但基於這項建議牽涉甚廣，因此必須在各界，特別是利益相關單位的深入討論後，才能做出決定，包括是否有其他更好的替代方案等等，以確保不會影響我國教育的正常發展及學生的權益。

另外，基於目前所進行的線上教學出現許多問題，包括網速影響、網絡及電腦器材設備不足、老師對線上教學技能還不熟悉、家長學生缺乏配合度等等，因此教總和全國校長職工會促請教育部正視這種種情況，並採取必要的補救與解決方案，而且也必須給予更具體且明確的指示，以便線上教學能夠達到更大的成效。

“首相日前表示，學校或許無法在短期內恢復正常上課，因此線上教學的改善與提升就更加迫切，而且也必須給予學校和老師相關的支援，這絕對是教育部的當務之急。”

教總和全國校長職工會表示，雖然這次的疫情導致學校停課，不但影響學校的日常教學活動，更打亂一貫的教學模式，但這同時也給大家帶來了一個新的思想空間，重新思考教育的模式。

“如何善用科技來強化我國的教育發展，積極提升教育素質和教學成效，並培養符合時代需求的新生代，可說是政府必須加倍努力的方向，以引領我國的教育邁向現代化發展

，與時俱進，早日實現先進國的目標。”