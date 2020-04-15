全國13所 如同牢房 監獄學院扣違令者

（布城15日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，內政部將在憲報把13所監獄學院頒布為臨時監獄，收容因為違反行動管制令被法庭判處坐牢的人士，而這些臨時監獄將行使與一般監獄一樣的標準作業程序（SOP）。

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利表示，警方、總檢察署及監獄局將會在稍微公佈更多詳情。

“我只能說，任何在違反行管被令下被判處坐牢的民眾，將與一般的階下囚，他們獲得的待遇與一般的囚犯一樣，他們不會獲得豪華美食的供應，監獄局將以監獄的SOP對待他們。”

依斯邁沙比利是今日在出席行動管制令跨部門會議後，在直播的記者會上如此表示。他重申，警方在第三階段的行管令期間會採取更嚴厲的手法對付違例者，直接把他們扣押及提控上庭。

他說，行管令實行以來，我國民眾的遵守度維持在97%，依舊有3%的頑固者，因此，政府必須採取更嚴厲的手法對付這些人士，以便有效的阻斷新冠肺炎的感染鏈。

單日捕612人 337控上庭

他說，警軍昨天在全國各地設立了799個路障，排查了54萬5182輛車，並且逮捕了612名違例者，其中590被延扣，15人獲得保釋。

他說，昨天也有337人被提控上庭，而累計被逮捕的違例者有9702人。

“當局也在全馬展開了5萬9690次突擊檢查行動，同時對6907間商店進行檢查。”

他重申，警方在今天開始的第三階段行管令期間將不會對違例者妥協，而是直接將他們逮捕及提控上庭。

他坦言，近日確實有些出現車龍，上街的民眾也似乎增加了，但這個人潮還沒有拉低民眾對行管令的遵守度，還是保持在97%，但他希望這種車龍的情況不會再出現，而警方也不會再放過違例者。

另一方面，他說，消毒工作持續展開，從3月30日起截至昨天，房地部已經在99個區域，包括26紅區進行了871次消毒，包括1302座政府建築物、763個公共場所、816個商業中心及148個超市。

“昨天，當局也在13州75個區域進行了170次消毒，包括柔佛34區域及彭亨22個區域，當中99個政府建築物、62個公共場所、80個商業中心及9個超市。另外，當局昨天也為雪州紅區17個中廉價房屋區進行消毒，致使完成為雪州紅區的37個中價廉房屋區的消毒的目標。”

免與聯邦不協調 擬各州齋戒月市集指南

防長說，房屋及地方政府部將與國家安全理事會合作，擬定各州的齋戒月市集指南，以避免出現州政府與聯邦政府不協調的問題。

他說，玻璃市州政府允許小販在路肩上擺設齋戒月市集，或將出現聯邦與州政府政策不一的現象，因此內閣指示房地部與國家安全理事會共商策略，為全國各州擬定齋戒月市集指南。

他說，內閣會議議決並同意的齋戒月市集方式，是以電子或網絡訂購再送貨方式，至於用得來速，或者網絡？電話預訂後再前往取貨的方式，則仍在深入探討中，以免因此讓市民有了出門上街的理由，加劇警方的執法工作。

依斯邁今日出席行動管制令執行跨部門特別會議後，在直播的記者會上指出，目前約97%國民都遵守行動管制令，只有約3%的民眾仍然冥頑不靈，一些地區的交通流量甚至增加，因此他再度呼籲國民遵守行動管制令，強調警方不再妥協，一定會對違反行動管制令者採取嚴厲對付行動。

至於總警長阿都哈密昨日指行管期可能展延至6月，依斯邁說那是的他個人觀點。

“無論任何決定，是否展延或者怎樣，都取決於衛生部的建議。”

聯邦仍禁開齋戒月市集

依斯邁重申，政府依然維持管制令期間不准開設齋戒月市集的決定。

“至於得來速或電話？網絡預訂後再去取貨的訂餐方式，內閣將會繼續深入研究，因為警方擔心這將會讓一群人在同一時間出來，結果造成交通阻塞，更多民眾將會有新理由出外，加劇了警方的執法工作，讓過去不肯尊守行管令的民眾更加肆無忌憚了。”

他說，在第三階段管制期伊始時，他代表政府向所有前線人員，包括醫護、軍警、國防衛隊、消防、監獄局、新聞工作者及所有遵守管制令的國民致謝，感謝大家齊心協助政府斷開冠病的傳染鏈。

“政府也要感謝所有幕後無名英雄，包括清潔工人，試想像若沒有他們，環境會有多惡劣。”

“我再次呼籲全體大馬人，大家一起來，無論任何種族、宗教、甚至政治立場，我們共同打擊冠病，斷開傳染鏈，讓我們共同終結目前正在執行的行動管制令。為了個人、家人及社會安全，請繼續待在家里。”